Dit mag u vanavond niet missen op tv

Voor wie zich vanavond gezellig in de zetel plant: onze tv-tips. Een volledig overzicht van het tv-aanbod vindt u hier.

Het beste van Tom Waes Sinds zijn verschijning in Het geslacht De Pauw is Tom Waes niet meer van het één-scherm verdwenen. Reizen Waes, Tomtesterom, Wauters vs. Waes en als het even kan ook als uithangbord in een benefietactie rond de hongersnood in Oost-Afrika. Tom Waes is overal en blijft overal. Ook deze zomer, dankzij een nieuwe compilatiereeks waarin de beste afleveringen uit al zijn programma's worden gebundeld. Vanavond start die verzameling met de 'Marathon des Sables', een 250 kilometer lange loopwedstrijd door de Sahara. Om 20.40 uur op Eén. Tom Waes in 'Reizen Waes'. ©VRT

American Justice In een trailerpark in Jacksonville, ook wel bekend als Florida's 'murder capital', kuisen twee broers het bloed van hun zopas vermoorde vader en nichtje op. Ze werden gewurgd en daarna de keel overgesneden door Amy's vriendje, TJ. Aanklaagster Janeen Kirch van het Openbaar Ministerie moet nu inschatten of de feiten ernstig genoeg zijn om de doodstraf te vorderen. Om 22.05 uur op Canvas. ©rv

Brüno Drie jaar na Borat haalde de Brits-Joodse komiek Sacha Baron Cohen een ander typetje boven om de VS te choqueren. Brüno is een flamboyante, homoseksuele Oostenrijkse modeverslaggever die zich in de Verenigde Staten in allerlei bochten wringt om toch maar beroemd te worden. Helaas schieten de platte moppen hun doel iets te vaak voorbij. Om 22.50 uur op Q2.

Autopsy: The Last Hours of ... Amy Winehouse Wat gebeurde er in de laatste uren van soulzangeres Amy Winehouse? Om 23.05 uur op VIER.