Dit mag u niet missen op tv vanavond

Nafi Thiam in 'Die huis'.

Een Champions League-wedstrijd van de bovenste plank, De Slimste Mens ter Wereld of toch liever Nafi Thiam in Die huis? Dit zijn onze tv-tips voor een boeiende avond in de zetel.

Nieuw: krijg nu gratis tips over niet te missen series en tv-programma’s in jouw inbox. Ga meteen aan de slag met DM Zapt in Messenger. Je moet alleen maar op ‘Aan de slag’ drukken en de stappen volgen.

Manchester City - Napoli

Vorige week stonden ze nog samen op het veld tegen Bosnië-Herzegovina en Napoli, maar vandaag strijden Kevin De Bruyne en Dries Mertens om de leiding in groep F van de Champions League. Manchester City startte foutloos met vlotte zeges tegen Feyenoord en Shakhtar Donetsk. Napoli liet op de eerste speeldag in Oekraïne al een steek vallen (2-1) en dreigt bij een nederlaag in Manchester opnieuw te moeten achtervolgen op Donetsk.

Om 20.15 uur op Q2.

Die huis

Eric Goens ontvangt vanavond zeer hoog bezoek: Nafi Thiam, koningin van de atletiek en olympisch kampioene op de zevenkamp is te gast. Nafi is op korte tijd erg bekend geworden, toen ze in Rio op de Olympische Spelen goud haalde.

Om 20.40 uur op Eén.

Belga Sport

16 juli 1978. Michel Pollentier wint in de 65ste Tour de koninginnenrit met aankomst op Alpe'd'Huez. Maar wat de mooiste dag in zijn carrière had moeten worden, verandert al snel in een nachtmerrie.

Om 21.15 uur op Canvas.

De Slimste Mens ter Wereld

Vanavond neemt Jef Van Echelpoel het op tegen Goedele Wachters en Bartel Van Riet in de strijd om de titel van Slimste Mens ter Wereld.

Om 21.35 uur op VIER.

Telefacts: De Seksenquête 2017

Telefacts duikt in de wereld van de seksspeeltjes en hulpmiddelen. Van gewone vibrators tot seksrobots en virtuele seksbeleving. Wat is nu al mogelijk en wat staat de mensheid nog te wachten op het vlak van seks? Julie Colpaert sprak met verschillende Vlamingen over hun seksleven en het gebruik van speeltjes.

Om 21.45 uur op VTM.

Nieuw: krijg nu gratis tips over niet te missen series en tv-programma's met DM Zapt in Messenger.