Dit mag u niet missen op tv vanavond

Een beeld uit 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift'.

De allerlaatste aflevering van Radio Gaga, een stukje Russische geschiedenis dat de wereld voor altijd veranderde of liever een spannende racefilm? Dit zijn onze tv-tips.

1917: One Year, Two Revolutions

In februari 1917 begon in Rusland een revolutie. Maanden van onrust volgden, voordat een staatsgreep de toekomst van de beschaving voorgoed veranderde.

De oktoberrevolutie van 1917 in Rusland is vandaag precies honderd jaar en één dag geleden. Met ingekleurde archiefbeelden reconstrueert National Geographic die opstand van de Russische Bolsjewieken tegen tsaar Nikolaas II. Lenin, met Stalin en Trotsky in zijn kielzoch, leek op dat moment nog puur ideologisch te handelen.

Om 21.00 uur op National Geographic.

Radio Gaga

Vanavond is er de allerlaatste aflevering van Radio Gaga, want er komt geen vierde seizoen. Volgende week zorgen Joris Hessels en Dominique Van Malder wel nog voor een special waarbij ze enkele oude bekenden uit de voorbije drie seizoenen opnieuw gaan opzoeken.

Om 21.15 uur op Canvas.

Pano

'30 dagen zonder wagen.' In deze reportage stellen Kristiaan Vanhalle en Sven Pichal het overmatig gebruik van de auto aan de kaak. Hoe komt het dat we blijven kiezen voor onze auto, ook al pieken de files? Wat heeft de Vlaming eigenlijk nodig om zijn brood bij de bakker met de fiets te halen? Reporter en Radio 2-presentator Sven Pichal test het uit, samen met een jonge friturist uit Mariakerke en een gezin uit Boom.

Om 21.25 uur op Eén.

Culture Club

Kamagurka komt zijn nieuwe show #HAHAHA en de expo Het Atelier van Cowboy Henk'voorstellen. Christina Vandekerckhove imponeert met haar beklijvende documentaire Rabot. Bent Van Looy heeft een babbel met inpakkunstenaar Christo. Kunsthistoricus Wieteke van Zeil ging naar de koninklijke portretten van Rubens kijken in het Musée du Luxembourg in Parijs.

Om 22.05 uur op Canvas.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Sean moet voor de rechter verschijnen voor de schade die hij al racend heeft aangericht. Hij krijgt een kans om aan zijn straf te ontsnappen wanneer hij bij zijn vader in Japan gaat wonen. Daar maakt hij kennis met de Japanse manier van racen.

Om 22.20 uur op Q2.

