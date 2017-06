Dit mag u niet missen op tv vanavond

Inspiratie opdoen voor een heerlijke zomermaaltijd? Dan is er vanavond Jeroen Meus in Dagelijkse zomerkost. Of toch liever een film of documentaire? Met deze tv-tips van De Morgen zit u zeker goed. Toch niet uw ding? Raadpleeg dan hier de volledige tv-gids.

Dagelijkse zomerkost Culinair magazine waarin Jeroen Meus de zomerse toer opgaat. Vandaag: 'Brochette van merguez met een tomaten- en couscoussalade.' Een snelle snack voor op de BBQ met een lekker zomerse salade. Vorige week maakte Jeroen Meus bekend dat hij zijn exclusiviteitscontract bij VRT verlengde tot 2022. Fans van 'Dagelijkse Kost' hoeven zich voorlopig dus nog geen zorgen te maken. Dit jaar start Meus met een uitgewerkte zomerversie van zijn programma, waarin hij van eind juni tot eind augustus op drie verschillende vakantielocaties in België zal koken. Hij gaat naar zee, de Ardennen en naar de camping aan het zilvermeer in Mol. Om 19.40 uur op één. Jeroen Meus. ©VRT

Stolen Na een roofoverval waarbij Will Montgomery en zijn kompanen tien miljoen dollar buitmaakten, werd Will veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. Nu hij vrijgelaten wordt, wil hij in eerste instantie de band met zijn dochter Alison aanhalen. Maar Alison wordt gekidnapt door Wills voormalige compagnon Vincent, die ervan overtuigd is dat Will de buit destijds verborgen heeft. Actiefilm, om 20.35 uur op VIER.

Switch Deze week ontvangt Adriaan Van den Hoof dierenverzorger Frederik uit Kalken, meester Bert uit Asse, muziekliefhebber Quinten uit Gent, HR-consultant Sarah uit Kontich, en leerkracht Nederlands Tessa uit Hove. Het idee van deze zomerquiz komt uit de koker van komiek Bart Cannaerts. Samen met Tom Lenaerts werkte hij het idee van 'de quiz zonder puntentelling' uit voor Lenaerts' productiehuis Panenka. Het principe blijft ook in dit tweede seizoen ongewijzigd: elke week wordt er met vijf terugkerende kandidaten gespeeld voor een dagelijkse pot van 1.000 euro. Ook presentator Adriaan Van den Hoof blijft op post. Quiz, om 20.45 uur op één. Adriaan Van den Hoof. ©VRT

The Wedding Party In een wanhopige poging zichzelf te redden van een financiële ondergang stemt Steve ermee in om met Ana te trouwen, een Russische vrouw die hem geld wil betalen in ruil voor een verblijfsvergunning. Nadat Steve's familie lucht krijgt van het geheime huwelijk gaat het verhaal rond als een lopend vuurtje. De familie maakt zich op voor een uitbundig huwelijksfeest. Tragikomedie, om 20.50 uur op Vitaya.