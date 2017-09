Dit mag u niet missen op tv vanavond

Kruipt u vanavond in de zetel met een dekentje en een emmer popcorn in de aanslag? Dan hebben we naar goede gewoonte enkele toffe tv-tips voor u, van een spannende film tot een sprankelende talkshow. Een volledig overzicht van het tv-aanbod vindt u hier.

Behind Enemy Lines Luitenant Chris Burnett is tijdens een geheime vliegmissie achter de vijandelijke linies in Bosnië terechtgekomen. De Bosnische Serviërs zetten alles op alles om de Amerikaan te elimineren. Romcom-acteur Owen Wilson is nogal een vreemde keuze voor een rol als onverschrokken actieheld, maar het helpt als je het geheel niet al te serieus neemt. De premisse is leuk en de aanwezigheid van Gene Hackman helpt ook, want de man heeft in zijn carrière geen enkele slechte rol gespeeld. Om 20.35 uur op Q2.



Unforgotten De Britse serie Unforgotten is zowat de Britse tegenhanger van het Amerikaanse Cold Case, maar is doorspekt met een donker sfeertje. In de eerste aflevering wordt een skelet gevonden onder een gesloopt huis. Het onderzoek gaat naar hoofdinspecteur Cassie Stuart en inspecteur Sunny Khan. Om 20.40 uur op Eén.

Cinema Canvas: Argo De Iraanse Revolutie begint wanneer de Amerikaanse ambassade in Teheran wordt bestormd op 4 november 1979. Zes Amerikanen weten te ontsnappen en vluchten naar de Canadese ambassade. Hoofdrolspeler Ben Affleck regisseert met vaste hand en het periodebeeld van de jaren zeventig komt schitterend naar voren in de decors, kostuums en kapsels. Winnaar van de Oscars voor beste film, scenario en montage. Om 21.15 uur op Canvas.

The Graham Norton Show Graham Norton is terug van weggeweest en verwelkomt meteen Harrison Ford en Ryan Gosling. Zij komen praten over hun rollen in Blade Runner 2049, de langverwachte opvolger van de sci-fi klassieker van Ridley Scott. (Lees hier trouwens het interview van onze filmjournalist Lieven Trio met het duo.) Margot Robbie en Reese Witherspoon zijn ook van de partij om het over respectievelijk Goodbye Christopher Robin en Home Again te hebben. Om 23.35 uur op BBC One. Harrison Ford, Ryan Gosling, Reese Witherspoon en Margot Robbie op de zetel bij Graham Norton. ©Photo News