Dit is wat er gebeurt als Sef & Faberyayo Herman Koch gaan interviewen

Het is best een bizarre passage, een halfuur diep in een gesprek tussen drie beroemdheden. Aan het woord zijn de Nederlandse rappers Sef en Faberyayo (één van de leden van De Jeugd van Tegenwoordig, red), in gesprek met schrijver Herman Koch. Ze zijn samengekomen voor de eerste aflevering van de podcast van de eerstgenoemden, die Yous & Yay heet. Daarin ontvangen ze voortaan maandelijks een gast, die ze een kleine twee uur lang interviewen.

Net alsof je op de bank zit

Zo gaat het in de eerste aflevering van Yous & Yay over de auto van Koch, zijn manier van schrijven en de toneelstukken die op zijn boeken gebaseerd zijn. Soms gaat het er zelfs iets té ongedwongen aan toe, wanneer Koch bijvoorbeeld even weggaat en de twee andere heren discussiëren of ze met de recorder aan moeten laten of niet. Even later vraagt een stem op de achtergrond wat ze aan het doen zijn, waarop Sef dit antwoord: “... we luisteren zelf ook naar podcasts. En het leuke is: als het een ongeleid gesprek is, die rare afslagen neemt, dan heb je het gevoel dat je bij mensen op de bank zit.”

Als luisteraar is het een plezier om te merken dat ook Koch van het gesprek geniet. Even hoeft hij het niet per se over zijn nieuwste boek te hebben, mag hij de standaardantwoorden opbergen. Sef en Faberyayo hadden zich geen betere eerste gast kunnen voorstellen, want met Koch haalden ze niet alleen een schrijver maar ook een radio- en tv-maker naar de studio. Iemand die de kneepjes van het vak kent, en weet hoe hij een verhaal moet vertellen.

De vragen die de twee rappers aan Koch stellen zijn dan misschien niet van het hoogste niveau, maar ze komen wel voort uit een oprechte interesse. Daarom doet de podcast wat denken aan andere series waarin artiesten - doorgaans komieken - mensen interviewen naar wie ze zelf opkijken. WTF with Marc Maron, bijvoorbeeld, of Mosselen om Half Twee, de podcast van Xander De Rycke.

Was er nood aan deze podcast? Nee, maar Yous & Yay pretendeert dan ook niet meer te zijn dan wat het is. Is de reeks goed gemaakt en entertainend? Absoluut. Het helpt natuurlijk dat Faberyayo en Sef zelf ook wat te vertellen hebben, wat de podcast extra interessant maakt. Omdat het gesprek tijdloos is, kan je perfect enkele afleveringen opsparen en op een lange trein- of autorit binge-luisteren.

Yous & Yay is te beluisteren via iTunes en podcast-apps als Pocket Casts en Podcast Addict. www.vpro.nl