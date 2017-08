Dit is een van de meest bijzondere huizen van Nederland

In het noorden van Nederland staat een heel bijzonder huis, dat Oosterhouw heet. De villa ligt midden in een gebied dat geregeld door aardbevingen wordt geteisterd, en werd tot niet zo lang geleden door een tuinarchitect bewoond. Die verhuisde naar Amsterdam, nadat zowel de aardbevingen als de verveelde tieners uit de buurt het huis meer stuk maakten dan hij kon verdragen. Nu woont Wilbert er, een - zo zeggen anderen over hem - hoogst eigenaardige jongen. Hij ontvangt er vrienden en artiesten, die naar de plek komen om te ontspannen en zich te laten inspireren. Een van hen, Peter Buurman, maakte een podcast over zijn verblijf in de residentie: De Oosterhouw Podcast. Nu is Peter niet zomaar een anonieme kunstenaar, maar is hij vooral bekend als redacteur van de satirische site De Speld. Hij was voor een week naar Oosterhouw getrokken om er een essay te schrijven, maar keerde terug met een podcast over het mysterieuze gebouw en zijn bewoners.

Geen nieuwe Serial Klinkt als de ideale ingrediënten voor een duistere podcast, maar niets is minder waar. “Nee, dit is geen Serial”, zegt Peter ergens in de eerste aflevering, verwijzend naar de beroemde whodunit. Integendeel: in zijn podcast gebeurt bitter weinig. Er zijn flarden gesprek, waarna Peter reflecteert op wat er gebeurt en gezegd wordt. De spanningsboog is nihil, maar je blijft wel luisteren. De zeven afleveringen - Peter maakte er elke dag eentje - focussen steeds op een andere bewoner of persoon die in het huis rondlopen. Het lijken personages uit een verhaal, die dingen zeggen die zo uit een boek zouden kunnen komen. En dat is precies de kracht van De Oosterhouw Podcast: het voelt als een verhaal aan, ook al is alles echt. Share Peter wijst op de gaten, waarna de luisteraar er de kaas maar zelf bij moet fantaseren