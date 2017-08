Deze vijf topfilms kunt u vanavond gratis bekijken

1. Groenten uit Balen Groenten uit Balen is een film van Frank Van Mechelen (De Indringer, De Hel Van Tanger) gebaseerd op het gelijknamige legendarische toneelstuk uit 1972 van Walter van den Broeck. De tijdsgeest zit prima vervat in dit sociale drama en Van Mechelen besteedt veel aandacht aan de dynamiek tussen arbeiders en de bourgeoisie. Voor wie de jaren 70 bewust heeft meegemaakt is de prent is een heerlijk nostalgische trip. De jongere generaties kunnen zich vergapen aan het Kempische accent waar onder meer Stany Crets, Axel Daeseleire en de toen nog onbekende Evelien Bosmans zich van bedienen. Om 20.25 uur op Eén

2. GoldenEye Pierce Brosnan kroop voor deze Bondfilm in 1995 voor het eerst in de toxedo van James Bond. Hij werd eerder al gevraagd om 007 te spelen, maar was toen nog contractueel verbonden aan zijn reeks Remington Steele. Timothy Dalton sprong toen in, maar wist niet erg te overtuigen. GoldenEye werd daarentegen onthaald als de eerste moderne Bondfilm en Brosnan mocht daarna nog drie keer terugkomen. Om 20.40 uur op VTM

3. E.T. E.T. the Extra-Terrestrial is vooral een ontroerende film over vriendschap. De special effects waren destijds opzienbarend, maar hebben het moeilijk de tand des tijds te doorstaan. Het verhaal, de spanning, de acteerprestaties - waaronder van een toen nog piepjonge Drew Barrymore - houden de film ook nu nog meer dan staande. Om 20.40 uur op CAZ

4. Far from the Madding Crowd Regisseur Thomas Vinterberg (Jagten) zorgde voor een esthetische, maar niet sentimentele adaptatie van het gelijknamige boek van Thomas Hardy uit 1874. Carey Mulligan (Drive) is perfect gecast als de zelfstandige Bathsheba, die uiteindelijk toch verleid wordt door de brede torso van Matthias Schoenaerts. Om 21.05 uur op BBC One

5. Lost in Translation Voor de rol van de eenzame filmster Bob Harris wilde Sofia Coppola absoluut Bill Murray. Hem te pakken krijgen was niet makkelijk (Murray heeft geen agent en is enkel te bereiken via een antwoordapparaat), maar het bleek uiteindelijk de moeite waard te zijn. De twee hoofdrolspelers zijn sterk gecast, en weten de bijzondere relatie, wars van alle Hollywood-clichés, en de vervreemding die hun personages voelen perfect uit te beelden. Om 23.25 uur op NPO2