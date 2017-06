Deze topfilms kunt u vanavond gratis bekijken

Verkiest u uw knusse zetel boven Rock Werchter of een frisse pint op café? Dan bent u ongetwijfeld wat met deze tv-tips.

Frozen Elsa en Anna zijn prinsessenzusjes die samen opgroeien in het koninkrijk Arendelle. Elsa heeft echter magische ijskrachten, die ze moeilijk kan controleren. Wanneer Elsa later koningin is, bevriest ze in een vlaag van woede het hele koninkrijk. Met de waanzinnig populaire animatiefilm Frozen wist Disney de magie van weleer opnieuw te vatten. De kassa's rinkelden, maar de film kreeg ook twee Oscars met een beeldje voor beste animatiefilm en eentje voor beste filmsong ('Let It Go' van Idina Menzel). Het verhaal, dat gebaseerd is op het sprookje De sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen, bevat opvallend sterke en zelfstandige vrouwelijke personages en biedt een prima mix van spanning, drama en humor. Om 20.35 uur op VIER.

Melancholia Op haar huwelijksfeest wordt Justine, de bruid, overmand door donkere gedachten. Ondertussen ligt de blauwe planeet Melancholia op ramkoers met de aarde. In Melancholia koppelt regisseur Lars von Trier het idee van de apocalyps op een indringende manier aan een hoofdpersonage dat aan een depressie lijdt. Hiervoor haalde hij inspiratie uit zijn eigen allesverzwelgende depressie. Ook actrice Kirsten Dunst, die de hoofdrol van Justine voor haar rekening neemt, kampte in het verleden met een depressie en dat zorgt ervoor dat haar acteerprestatie een doorwrochte authenticiteit over zich heen krijgt. Om 21.15 uur op Canvas.

Spider-man Wanneer student Peter Parker door een radioactieve spin wordt gebeten, ondergaat zijn leven enkele drastische veranderingen. De genen in zijn lichaam transformeren waarna hij op muren en plafonds kan lopen, en hij ontwikkelt een nieuw zintuig dat hem waarschuwt voor nakend gevaar. Leuke verfilming van het gelijknamige stripverhaal. Het knappe acteerwerk van Tobey Maguire, Kirsten Dunst en een heerlijke Willem Dafoe zorgt ervoor dat deze prent meer te bieden heeft dan enkel wat actiescènes en special effects. In Spider-Man: Homecoming, die in juli uitkomt, is het de beurt aan een jonge Spiderman, gespeeld door Tom Holland. Om 22.35 uur op VIER.

My Queen Karo Karo groeit op in een kraakpand in Amsterdam. Haar zorgeloze kindertijd wordt verstoord door de relatieperikelen van haar ouders. Ze raakt verscheurd tussen de liefde voor haar moeder en de loyaliteit ten opzichte van haar vader en zijn idealen. De Vlaamse cineaste Dorothée Van Den Berghe schreef het scenario van dit drama als reactie op haar eigen ervaringen in de Amsterdamse hippiemiddens. Het hoofdpersonage, de tienjarige Karo, is dan ook deels autobiografisch. Matthias Schoenaerts valt op in zijn bijrol als idealistische hippie Raven. Om 23.25 uur op Eén.