Deze opmerkelijke podcast onderzoekt hoe stoornissen en gevoelens klinken

Toen Radio 1 vorig jaar een podcastwedstrijd uitschreef, kwamen meer dan 50 aanmeldingen binnen. De hoofdprijs van de wedstrijd was het maken van een eigen podcastserie voor de openbare omroep en ging naar de jonge journaliste Anke Van Meer. Het resultaat is de reeks In mijn hoofd, waarin Anke probeert te verklanken wat zich in allerlei hoofden afspeelt. Dat van een persoon die blind is, bijvoorbeeld, of van iemand met Tourette. En dat van haar eigen vader, die al jarenlang met afasie - een stoornis waarbij mensen taal minder goed kunnen gebruiken - kampt.

De zogenaamde inkijk in het hoofd biedt vooral een interessant opstapje naar het verhaal van de persoon om wie de aflevering draait In die aflevering over haar vader, waarmee ze de wedstrijd van Radio 1 won, gaat ze dieper in op wat taal voor hem betekent. Met behulp van geluidseffecten en flarden uit een gesprek probeert ze na te gaan hoe het er in zijn hoofd aan toe zou kunnen gaan. Door het op die manier aan te pakken, vertelt haar vader z'n verhaal vanuit een andere invalshoek, wat van In mijn hoofd een opmerkelijke podcast maakt.