Deze jongens maken radio over hoe ze radio maken

In de rubriek PODGROND gaan we op zoek naar de beste podcasts. Deze week: Radio Siberië, over twee jongens die een eigen radioprogramma (willen) maken.

Share Voor een kleine productie is Radio Siberië zeer vakkundig gemaakt "Dames en heren, welkom bij Radio Siberië", weerklinkt aan het begin van de allereerste aflevering van de gelijknamige podcast. Wat krakend, alsof de presentator van dienst vanuit een ruimtestation uitzendt. "Wat ben je nou allemaal aan het doen, Willem Sjoerd?", vraagt zijn co-presentator, die aan wat knopjes draait zodat zijn kameraad Roy een ‘echte radiostem’ krijgt.

Het Amsterdamse duo had een maand voor deze eerste uitzending besloten om samen een eigen radioprogramma te beginnen. Daarin zouden ze wat over muziek kletsen en plaatjes spelen, maar dat draaide al snel anders uit. Zo zitten ze na tien minuten van hun eerste aflevering te discussiëren over welke jingles ze in hun show zouden kunnen gebruiken, en trekken ze wat later met een microfoon in het Vondelpark rond.

Wat te doen als het geld op is

Het duo beleeft rare, verrassende en soms vervelende situaties. Zo begint de voorlaatste aflevering met een nummer van Sonny & the Sunsets, waarna de twee naar San Francisco trekken om de muzikant ook écht te ontmoeten.

Of in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, waarin er plots ‘geen geld meer is om muziek te spelen’. Er is nog welgeteld anderhalve euro over in de kas, goed voor 13 seconden muziek. Van zodra die gedraaid is, gaan de twee heren op zoek naar een alternatief. "Wat als we een specifiek geluid laten horen, en van zodra dat weerklinkt moeten de luisteraars thuis maar even een liedje opzetten dat ze fijn vinden", wordt er geopperd. Niet veel later gaan ze op bezoek bij een oud-werknemer van de Valeriuskliniek, een ziekenhuis dat vroeger een eigen radiostation had, om na te gaan hoe zij vroeger de boel draaiende konden houden.

Het is typerend voor de podcast, waarin het oorspronkelijke idee - twee jongens willen samen radio maken - steeds anders uitdraait. Voor een kleine productie is Radio Siberië zeer vakkundig gemaakt, en weet je als luisteraar nooit wat echt en wat gespeeld is. Het is misschien wat vreemd om in een podcast plots drie minuten muziek te horen, maar als je doet alsof je een radioshow hebt hoort dat er nu eenmaal bij. Een podcast over twee jongens die radio willen maken, en dat doen door te doen alsof ze radio maken: het is zeer meta, maar het werkt. Of, zoals het Duitse icoon Scooter ooit zong: ‘The chase is better than the catch’.

Radio Siberië is te beluisteren via iTunes en podcast-apps als Pocket Casts en Podcast Addict. www.radiosiberie.nl

