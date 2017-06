Deze filmtoppers mag u vanavond niet missen

Een avondje voor de buis gepland? Dan helpen deze tv-tips van De Morgen u op weg. Kiest u voor drama, actie of een romantische komedie? Een volledig overzicht vindt u hier.

The Maze Runner Nadat zijn geheugen is gewist, komt Thomas terecht in een gemeenschap van jonge mannen. Wanneer hij ontdekt dat ze gevangenzitten in een doolhof, sluit Thomas zich aan bij de 'runners' die willen ontsnappen. In navolging van het overdonderende succes van 'The Hunger Games' werden ook de 'Maze Runner'-tienerboeken in een filmreeks gegoten. Het basisingrediënt - jongeren die rebelleren tegen een totalitair regime - is ook in deze film aanwezig, maar wordt aangescherpt door knetterende actiescènes en gedegen acteerwerk van de jonge cast. SF-actiefilm, Om 20.30 uur op VTM.

Billy Elliot 1984, tijdens de mijnstakingen in Noord-Engeland. De 11-jarige Billy Elliot volgt iedere week bokslessen, maar is eigenlijk meer geïnteresseerd in balletlessen. Billy ruilt zijn bokshandschoenen in voor het ballet. Tot zijn vader erachter komt waaraan Billy zijn geld spendeert. Bell schittert in de titelrol, die hem een BAFTA Award opleverde. Daldry's ('The Hours', 'The Reader') eerste lange film werd direct zijn grote doorbraak als regisseur. Drama, om 21.15 uur op één.

We Need to Talk About Kevin Eva Khatchadourian, een gevierd auteur van reisboeken, geeft haar carrière op om voor haar zoon Kevin te zorgen. Twee dagen voor zijn zestiende verjaardag begaat Kevin een verschrikkelijke daad, die het leven van Eva compleet verwoest. Tilda Swinton werd voor haar hoofdrol in dit indringend en compromisloos drama genomineerd voor een Golden Globe en won een European Film Award. De koude mimiek die haar zo typeert, komt hier helemaal tot zijn recht. Het drama stelt de pijnlijke vraag hoe ver de liefde van een moeder zou moeten gaan en waar de grens ligt. Drama, om 22.25 uur op Canvas.

Date Night Claire en Phil Foster willen de sleur in hun relatie doorbreken. Tijdens een avondje uit proberen ze een tafel te bemachtigen in een nieuw, trendy restaurant in Manhattan. Ze worden als criminelen aanzien als ze de reservatie van een ander koppel inpikken. Steve Carell en Tina Fey hebben allebei hun komische sporen verdiend met hoofdrollen in succesvolle televisieseries. Met 'The Office US' en '30 Rock' respectievelijk wisten ze doeltreffend op de lachspieren te werken en sindsdien hebben ze lucratieve carrières uitgebouwd door ook in films mee te spelen. Daarom werd er in 2010 reikhalzend uitgekeken naar 'Date Night', een komedie waarin beide sterren voor het eerst samen te zien waren. Het resultaat mag er zijn, want de film speelt goed in op het talent van Carell en Fey door de twee uitbundig te laten improviseren. Romantische komedie, om 22.40 uur op VTM.