Deze films mag u vanavond niet missen op tv

Red Dawn

Het Noord-Koreaanse leger is de Verenigde Staten binnengevallen. De inwoners van het eerste stadje dat de Aziatische grootmachten veroveren, worden allemaal vermoord of gevangengenomen. Een groepje jonge patriotten kan ontsnappen en zoekt toevlucht in de nabijgelegen bossen. De jongeren zijn vastberaden om terug te slaan en hun stad te bevrijden.

Om 20.35 uur op Q2.