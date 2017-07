Deze film maakte Leonardo DiCaprio helemaal onsterfelijk

'Silent Witness' is een van de langstlopende detectivereeksen op de BBC. Het eerste seizoen werd reeds in 1996 uitgezonden en het twintigste was eerder dit jaar te zien op de Britse televisieschermen. Hoewel de de hoofdpersonages doorheen de jaren veranderden, bleef de opzet ongewijzigd. Professor in forensisch onderzoek Sam Ryan helpt Scotland Yard nog steeds bij het oplossen van misdaden. Een soort Britse CSI zou je kunnen zeggen.

Dit was de eerste film met Leonardo DiCaprio die uitkwam na 'Titanic' uit 1998 en Dicaprio bereikte er de godenstatus mee in de harten van de tienermeisjes. Danny Boyle ('Trainspotting') herwerkte de cultroman van Alex Garland tot een erg vermakelijke thriller die er prachtig uitziet, al mist het geheel een beetje vaart.

In Bangkok maakt rugzaktoerist Richard kennis met Daffy Duck. Die beweert dat hij het paradijs op aarde heeft ontdekt, maar hij pleegt diezelfde nacht zelfmoord. Als afscheidsgeschenk laat hij Richard een kaart na met de route naar The Beach.

Gangs of New York

New York, 1846. Vallon is de leider van de Dead Rabbits, een bende van katholieke Ierse immigranten. Hij wordt neergestoken in een gevecht met een andere bende en zestien jaar later wil Vallons zoon, Amsterdam, de dood van zijn vader wreken door een nieuwe bendeoorlog te ontketenen.

Dit is de eerstee film waarin Scorsese samenwerkte met DiCaprio, de start van een succesvolle samenwerking: 'The Aviator', 'The Departed', 'Shutter Island' en 'The Wolf of Wall Street'. Scorsese geeft een intrigerend beeld van New York op de helft van de 19de eeuw, dat vaak minder fraai is dan de geschiedenisboeken suggereren. Vooral Daniel Day-Lewis overtuigt als enge schurk.

