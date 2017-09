Deze app helpt je insecten herkennen

Momenteel herkent de app al 77 soorten dagvlinders, 1.248 nachtvlinders, 183 wantsen, 65 libellen en 41 lieveheersbeestjes die in België en Nederland voorkomen. Maar het is de bedoeling dat ObsIdentify op termijn ook andere soorten dieren en planten kan identificeren.



De herkenning gebeurt op basis van een foto die van het insect werd genomen. De identificatie die daarop volgt, werkt volledig offline en is gebaseerd op "deep machine learning": een netwerk leert zichtbare kenmerken te ontdekken in een grote hoeveelheid voorbeeldfoto's.



De applicatie, die enkel op toestellen met het besturingssysteem Android werkt, is volgens Hendrik Moeremans van Natuurpunt in Nederland ontwikkeld. Maar Natuurpunt heeft er wel voor gezorgd dat de app ObsIdentify automatisch gekoppeld is met ObsMapp, de invoerapplicatie voor www.waarnemingen.be. Dat betekent dat insecten worden waargenomen op basis van een herkende foto, meteen in die natuurdatabank terechtkomen.