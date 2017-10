De Slimste Mens is terug (en 4 andere tv-tips)

Zit u vanavond aan uw tv gekluisterd voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld? Of kiest u liever voor snelle bolides of een streepje geschiedenis? Dit zijn onze tv-tips. Een volledig overzicht vindt u hier.

De Slimste Mens Ter Wereld

Erik Van Looy gaat vanaf vanavond op zoek naar de vijftiende Slimste Mens, en vuurt vraag na vraag af op Goedele Wachters, Bartel Van Riet en Rob Vanoudenhoven - met uiteraard op tijd en stond wat ruimte voor een mopje. Later dit seizoen volgen onder andere nog Dina Tersago, Evi Van Acker, Jean-Marie Dedecker, Björn Soenens, Elodie Ouedraogo, Linde Merckpoel en Sean Dhondt. Allen staan ze te trappelen om de titel over te nemen van regerend Slimste Mens Gilles Van Bouwel.

De Slimste Mens Ter Wereld, om 21.30 uur op Vier

Top Gear

Ook terug vanaf vanavond: Top Gear. Het auto- en motormagazine van de BBC werd opnieuw opgefrist na de snoeiharde kritiek op het eerste seizoen van het post-Clarkson-tijdperk. Presentator Chris Evans gaf er de brui aan; de vaste hosts zijn nu Matt LeBlanc, Rory Reid en Chris Harris, die presenteren vanuit een vernieuwd decor. De beroemde gast neemt niet langer plaats in een 'Reasonably Priced Car' maar wel in een 'Reasonably Fast Car'.

Top Gear, om 20.35 uur op Q2

De Helden van Arnout

2 © rv Arnout Hauben is vanavond dan weer aan de laatste aflevering van zijn historische reportagereeks toe. Vandaag trekt hij met een oude jeep door Oekraïne. De broers Oscar en Marcel Thiry maakten er tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van het eerste pantserkorps van het Belgisch leger. Koning Albert I leende het pantserkorps uit aan zijn bondgenoot, tsaar Nicolaas II van Rusland.

De Helden van Arnout, om 20.40 uur op Eén

I shot my parents

Vier jaar geleden liep de 14-jarige Nathon Brooks de slaapkamer van zijn ouders in en schoot ze beiden door hun hoofd terwijl ze sliepen. Verbazingwekkend genoeg overleefden zijn ouders de aanslag. Nathon zit intussen een gevangenisstraf van minimum 15 jaar uit, en zijn ouders bezoeken hem regelmatig. De intrigerende documentaire I shot my parents onderzoekt wat de tiener ertoe bracht om het vuurwapen te gebruiken en of zijn ouders hem ooit echt kunnen vergeven.

I shot my parents, om 22.20 uur op NPO3

Komen Eten

Kiest u liever voor het lichtere werk? Ook dan is er goed nieuws, want de populaire tv-kookwedstrijd Komen Eten is vanaf vanavond al aan zijn achttiende seizoen toe. Na Peter Van Asbroeck, Iwein Segers en Herman Verbruggen is het dit keer Tegen de sterren op-acteur Ivan Pecnik die de fratsen van de deelnemers mag voorzien van een vleugje ironische commentaar.

Komen Eten, om 19.45 uur op Vier

