De Morgen groeit en bereikt nu 402.000 lezers en surfers

De Morgen, het jongste nieuwsmerk in Vlaanderen, groeit als merk en bereikt nu 402.000 lezers en surfers. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-cijfers, die vanmorgen bekendgemaakt zijn.

Het is vooral de krant, op papier en in digitale vorm, die voor de sterkste toename in bereik zorgt. Die heeft op dit moment 261.000 lezers. De nieuwssite van De Morgen heeft een gemiddeld dagelijks bereik van 203.000 mensen.

De Morgen blijft ook het jongste nieuwsmerk in Vlaanderen met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar.

HLN grootste nieuwsmerk

HLN, eveneens van De Persgroep Publishing, mag zichzelf het grootste Nederlandstalige nieuwsmerk noemen met een bereik van 2.009.200 lezers en surfers. Dat is een record. Ruim de helft daarvan (1.327.000 mensen) leest de papieren of digitale krant; de website heeft een bereik van 1.040.000 lezers.

Het Laatste Nieuws wordt gevolgd door Het Nieuwsblad, dat in totaal 1.452.000 lezers en surfers bereikt. De Standaard en De Tijd hebben in totaal respectievelijk 650.000 en 187.000 lezers.

Magazines

De Persgroep Publishing behoudt ook haar leiderspositie op de magazinemarkt. In een dalende magazinemarkt blijft Dag Allemaal het grootste weekblad met 1.021.000 lezers. Het eengemaakte merk Goed Gevoel + Vitaya blijft het grootste maandblad met 648.000 lezers en surfers.

