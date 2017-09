De film waarmee Kim Jong-un niet kon lachen (en vier andere tv-tips)

Heeft u een gezellige tv-avond gepland, maar bent u nog op zoek naar inspiratie? De redactie van De Morgen selecteerde voor u deze tips. Een volledig overzicht vindt u hier.

Vrouw slaat man Van mannen wordt verwacht dat zij voor zichzelf kunnen opkomen. Maar wat als dat niet lukt? Jaarlijks worden in Nederland honderd mannen opgevangen die worden mishandeld door hun vrouw. Filmmaker Elena Lindemans kreeg twee van hen voor de camera die hun verhaal openlijk durfden te vertellen. Net als veel vrouwelijke slachtoffers bedachten ze smoezen om het geweld te verhullen. 2Doc: Vrouw slaat man, om 21 uur op NPO2

René Weiler op straat René Weiler. ©belgaimage Na 9 punten op 21 werd René Weiler vanmorgen op straat gezet bij de Brusselse landskampioen. Frank Raes en Filip Joos kunnen vanavond al Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aan de tand voelen voor tekst en uitleg over die beslissing. Jan Mulder en Franky Vanderelst maken het gezelschap compleet.



Extra Time, om 22 uur op Canvas

Omstreden film In deze komedie van en met Seth Rogen en James Franco is het tweetal te zien als een Amerikaanse presentatorenduo dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un moet vermoorden. Daar komt heel wat platte onderbroekenlol bij kijken en de kans bestaat dat The Interview geen potten had gebroken, ware het niet dat Noord-Korea er eind vorig jaar allesbehalve mee kon lachen (met een diplomatieke rel en een hackingschandaal tot gevolg). The Interview, om 21.20 uur op Q2

Drama over IS ©rv De vierdelige minireeks The State gaat over vier jonge Britse moslims, twee mannen en twee vrouwen, die hebben besloten om naar Syrië te reizen en zich aan te sluiten bij IS. Regisseur Peter Kosminsky en zijn team studeerden anderhalf jaar op het propagandamateriaal van IS om het proces van radicalisering en de ontgoocheling die erop volgt zo realistisch mogelijk in beeld te brengen. National Geographic kocht de reeks van het Britse Channel 4, want over het kanaal waren de reacties unaniem lovend.

The State, om 21 uur op National Geographic Channel

Achter de schermen van de BBC ©rv In een documentaire op de rivaliserende zender Channel 4 beschuldigt een crossdressende ex-voetballer de BBC van discriminatie: hij zou vanwege zijn levenswijze niet in aanmerking gekomen zijn voor de functie van voetbalanalist. Acteur Hugh Bonneville kruipt opnieuw in de huid van Ian Fletcher, die de BBC achter de schermen een richting moet geven. Dat doet hij op zo'n dieptragische manier dat de échte BBC vaker wel dan niet in het hemd wordt gezet. 'W1A' (vernoemd naar de postcode van het hoofdkwartier van de BBC) doet op z'n beste momenten denken aan de plaatsvervangende schaamte van 'The Office', maar durft er in tegenstelling tot 'The Office' wel een derde seizoen tegenaan te gooien.