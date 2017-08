Dé doorbraak van een jonge Tom Cruise: dit mag u niet missen op tv vanavond

Fans van Tom Cruise worden vanavond dubbel beloond. Zowel Risky Business, de eerste succesfilm van Cruise, als het spannende Mission Impossible II worden vanavond uitgezonden. Maar er zitten nog een paar andere filmparels in het tv-aanbod van vanavond.

Risky Business De 17-jarige Joel Gordon is de trots van zijn ouders: hij is beleefd, werkt zich nooit in nesten en studeert hard om later ondernemer te worden. Ze weten echter niet dat hij zoals elke puber erotische fantasieën heeft. Wanneer zijn ouders op vakantie gaan, besluit hij een callgirl op te bellen. De pikante tienerfilm uit 1983 betekende de doorbraak van Tom Cruise. Om 21.25 uur op VIJF.

Boogie Nights Eddie Adams, een jongen die in een nachtclub werkt, wordt ontdekt door de pornoregisseur Jack Horner. Met zijn hulp staat Eddie binnen de kortste keren aan de top van de industrie. Hij realiseert zich echter niet dat er geen enkele weg terug is naar een normaal bestaan. Deze levendige, doch tragische film - met Mark Wahlberg in als pornoster - schetst een eerlijk beeld van de pornowereld anno 1980.

Om 22.15 uur op Canvas.

Mission Impossible II Agent Ethan Hunt neemt het op tegen zijn vroegere wapenbroeder Sean Ambrose. Beide mannen azen op het genetisch gemanipuleerd virus Chimera, dat in minder dan 24 uur een hele stad kan uitroeien. Actieregisseur John Woo nam het voor dit tweede deel over van Brian De Palma, en dat zorgt voor actiescènes die tot in de puntjes gestileerd zijn. Om 22.25 uur op VTM.

What We Did on Our Holiday Doug en Abi zijn twee normale ouders met drie charmante, maar zeer excentrieke kinderen. Wanneer het hen even te veel wordt, besluiten ze hun kinderen mee te nemen naar Schotland voor een grote familiebijeenkomst en om Dougs maffe vader Gordie te bezoeken. Wat een vakantie van verzoening moest zijn, verandert al snel in een vakantie vol vetes, misverstanden en gekneusde ego's. Deze Britse film weet in de stijl van Alexander Payne (Sideways) en Paul Thomas Anderson (Boogie Nights) perfect het midden te houden tussen komische toestanden en pakkende tragiek. Dat is vooral de verdienste van de cast, die perfect op elkaar is ingespeeld. Om 22.45 uur op NPO2.