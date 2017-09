De club der schaamte

Zou er één iemand zijn die de spelregels van De club begrijpt? Na pakweg dertig afleveringen blijft het een raadsel hoe die quiz verloopt. Ok, je moet enkele niet al te intelligente vragen beantwoorden, tot zover zijn we mee. Maar wat is dat eigenlijk met die pins die op de gouden jasjes steken? En hoe raak je nu in 'de club' van Siska Schoeters? Je moet daarvoor blijkbaar een finale spelen, maar die is eigenlijk overbodig als je net daarvoor iemand naar huis gespeeld hebt. Denken we tenminste, want helemaal zeker zijn we het niet.