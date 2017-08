Comedy-icoon Jerry Lewis overleden

Jerry Lewis - niet te verwarren met rock-and-roll-zanger Jerry Lee Lewis - werd in 1926 geboren in Newark. Zijn vader was ook komiek. Zijn carrière kwam op kruissnelheid toen hij op twintigjarige leeftijd zanger en acteur Dean Martin ontmoette. Samen vormden ze het komische duo Martin and Lewis en op een paar jaar tijd waren ze de populairste komische act van de Verenigde Staten. In 1949 maakten ze hun filmdebuut met 'My Friend Irma', eveneens met groot succes. Er zouden nog 14 films volgen. Ook van de tv en de radio waren de twee niet weg te slaan.

Ook solo deed Jerry Lewis het goed. Tot midden jaren 60 was hij een van de meest geliefde acteurs van de VS. In die periode maakte hij ook zijn regiedebuut met 'The Bellboy'. In 1963 regisseerde hij 'The Nutty Professor', die in de jaren 90 een nieuwe versie kreeg met Eddie Murphy in de hoofdrol. Tussen de jaren 80 en nu speelde hij in tal van films. Het meeste lof oogstte hij voor zijn rol in Martin Scorseses 'The King of Comedy' uit 1983. Zijn laatste kleine rol speelde hij 2016 in de film 'The Trust'.