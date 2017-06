CNN-medewerkers nemen ontslag na ingetrokken bericht over vertrouweling Trump

"Het verhaal voldeed niet aan de redactionele normen van CNN en wordt daarom ingetrokken. Alle verwijzingen ernaar zijn verwijderd", liet CNN wten.



De journalisten Thomas Frank, Lex Haris en Eric Lichtblau zouden hebben vastgesteld dat hedgefund-ondernemer Anthony Scaramucci, een vertrouweling van Trump, directe banden onderhield met iemand die aan het hoofd stond van een investeringsfonds in Rusland. Volgens CNN was het bericht onvoldoende onderzocht en niet rijp voor publicatie. "Wij verontschuldigen ons bij de heer Scaramucci", zei CNN. Die liet weten de excuses te aanvaarden.



CNN is een van de mediabedrijven die regelmatig door Trump worden beticht van het verspreiden van "nepnieuws".