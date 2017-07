Chinese filmploeg arriveert in Antwerpen voor opnames van tv-reeks: "Stad zit in de lift als filmlocatie"

Drie van de 42 afleveringen van 'Mr. Right' zullen zich in Antwerpen afspelen. Het scenario? Een roadtrip die het hoofdpersonage - een tandarts die in zijn vrije tijd liefdesconsulent is - doorheen Antwerpen leidt aan de zijde van een vrouwelijke hotelmanager die in alles zijn tegenpool lijkt. Producente Jia Yiqun verbleef ooit twee jaar in Antwerpen als uitwisselingsstudente en vond het dan ook de ideale locatie voor het script dat op tafel lag. "Chocolade, bier en diamant kunnen perfect symbool staan voor het zoete, bittere en eeuwige van liefde", zegt ze.



"Antwerpen in de lift"

Een crew en cast van in totaal 75 personen zal negen dagen lang opnames - maken aan onder meer het Havenhuis en brouwerij De Koninck, waarna ook nog een promotiefilmpje opgenomen wordt. "Chinese televisiereeksen zijn bij ons niet bekend vanwege de taal en andere culturele verschillen, maar de impact van een dergelijke productie valt niet te onderschatten", zegt De Wever. "Antwerpen zit trouwens sowieso in de lift als filmlocatie sinds we een professionele filmcel hebben. In 2016 alleen al waren er 333 aanvragen voor opnames van films of televisiereeksen, waarvan 23 voor buitenlandse producties."