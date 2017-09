China-correspondent NRC vertrekt na plagiaat en gerommel met citaten

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch maakte het nieuws gisterenmiddag bekend. Tijdens zijn toespraak op de redactie was het volgens een aanwezige doodstil. Sommigen werden woedend, omdat Garschagen de reputatie van NRC heeft beschadigd, bij anderen overheerst verdriet: ze zien dit als een persoonlijk drama. Begin september beschuldigde Zhang Chaoqun, tot voor kort assistent van Garschagen, hem publiekelijk van het verzinnen van citaten, namen en plaatsen. Zhang beschreef zeven voorbeelden van 'nepnieuws' uit de periode 2015-2017, die Garschagen in detail probeerde te weerleggen. De correspondent zei tegen de hoofdredactie dat zijn ex-assistent rancuneus was na een arbeidsconflict. Vandermeersch publiceerde daarna een blog waarin hij betreurde dat Garschagens naam door het slijk werd gehaald.

De correspondent beloofde zijn verdediging te onderbouwen met aanvullend bewijsmateriaal, maar dat viel in de praktijk tegen. Garschagen kon alleen aantonen dat hij op locaties is geweest die hij beschrijft, niet dat hij iedereen heeft geïnterviewd die hij citeert. Toen nader onderzoek steeds meer twijfel veroorzaakte, bekende de correspondent schuld.

Onderzoek

NRC doet nog onderzoek naar enkele artikelen, maar nu al is duidelijk dat Garschagen in sommige verhalen namen verwisselde en citaten toeschreef aan fictieve personen. In een reportage over failliete fabrieken presenteerde hij fragmenten van interviews van een Amerikaanse zender als eigen werk. Uitspraken van een hoogleraar haalde hij uit teksten die de man zelf had geschreven, een citaat van een Chinese econoom blijkt in werkelijkheid van een Belgische expert.

Garschagens excuus is dat hij kampte met een depressie en een burnout. In de aanloop naar zijn pensionering kostte het steeds meer moeite optimaal te presteren. Bronnen haakten af, uit angst voor de autoriteiten. Het was Garschagens eer te na op reis te gaan en niet met een goed verhaal terug te komen, dus besloot hij problemen "schrijvend op te lossen", zei hij tegen de hoofdredactie. "Ik vergeef het mijzelf nooit dat ik zo stom ben geweest."