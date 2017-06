Beste Pol Goossen, door jou ben ik overgestapt van 'Familie' naar 'Thuis'

De seizoensfinales komen eraan en dus breken er moeilijke maanden aan voor soapliefhebbers die zoals ik graag een halfuurtje onderduiken in een schijnwereld waar alles kan en mag. De ideale remedie om even te ontsnappen aan de waan van de dag, in het gezelschap van een bonte stoet archetypes wier geluk constant overschaduwd wordt door moord, doodslag, ontvoeringen, intriges en andere rampspoed. Goed voor een dagelijkse portie pretentieloos amusement waarbij het verstand zonder risico op nul kan worden gezet.

Het wordt me door de intelligentsia in mijn omgeving niet in dank afgenomen, maar ik heb een zwak voor die grotesk uitvergrote afspiegeling van een denkbeeldige maatschappij. Bovendien weet ik me moreel gesterkt door een gelijkgestemde silent majority en mocht ik meermaals vaststellen dat zelfs de ferventste soaphaters verdacht goed op de hoogte zijn van wat er zich binnen het universum van Thuis en Familie afspeelt.