Beste James Cooke, ik ken er niet veel die met zo'n rotvaart de BV-ladder opstormden zonder er onderweg pijnlijk af te donderen

Lieven Van Gils en zijn gasten zullen het mij niet in dank afnemen, maar de voorbije weken ben ik hen meermaals ontrouw geweest. Overgelopen van het politiek correcte Huis van Vertrouwen naar het hypercommerciële VIER om er een uurtje te spelevaren op de Evanna van de steenrijke groothandelaar in entertainment Gert Verhulst. De uit de kluiten gewassen sloep werd wel af en toe voor feestjes verhuurd, maar lag verder doelloos en duur in de Antwerpse haven te dobberen. “Dat moet beter kunnen”, vond de volbloed onder­nemer. Zo’n werkloze boot was immers een smet op het gouden blazoen van een mediatycoon die zelfs van een pluchen hond, een balorkest voor kleuters en een roedel kabouters echte geldmachines wist te maken.