Batman-acteur Adam West overleden

West werd ontdekt toen hij in een reclamespotje acteerde. Hij kreeg door producent William Dozier de rol van Bruce Wayne oftewel Batman aangeboden. Hij werd er wereldberoemd mee.

In de serie trekken Batman en zijn assistent Robin er elke keer op uit om schurken in te rekenen. In totaal werden 120 afleveringen opgenomen. West speelde na de Batman-serie nog in een reeks films en tv-series maar raakte eigenlijk nooit los van die rol.