Vier mensen opgepakt na lek Game of Thrones

In India zijn vier mensen opgepakt omdat zij begin deze maand een aflevering van Game of Thrones online hadden gezet voordat die officieel was uitgezonden.

Volgens de BBC werken drie van de vier verdachten voor een bedrijf dat series opslaat voor een streamingdienst. Op die manier hadden ze toegang tot afleveringen die nog niet waren uitgezonden. De vierde verdachte is een oud-collega.



Er zou geen verband zijn met de grote diefstal van data van HBO. Hackers stalen rond dezelfde tijd ongeveer 1,5 terabyte aan data, waaronder niet uitgezonden episodes van Ballers, Room 104 en de nieuwe serie Barry. Ze eisten miljoenen losgeld.