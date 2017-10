Actrice Mayim Bialik verontschuldigt zich voor 'victim blaming'

Mayim Bialik heeft zich verontschuldigd voor haar bijdrage in The New York Times. Naar aanleiding van de zaak-Weinstein schreef de Amerikaanse actrice, bekend van Blossom en The Big Bang Theory, een opiniestuk waarin ze volgens critici aan 'victim blaming' doet.

In het opiniestuk, ook door De Morgen werd gepubliceerd, schreef Bialik over haar ervaring in Hollywood. De actrice stelde onder meer dat ze let op haar voorkomen om niet te worden gereduceerd tot een lustobject.

Share 'Laat me duidelijk zijn: Dit spijt mij heel erg'

"Als je in Hollywood niet probeert om aan een onmogelijke schoonheidsnorm te voldoen, heb je de 'luxe' dat machtige mannen je met rust laten - en je vaak negeren, behalve als ze geld aan je kunnen verdienen", aldus Bialik, waarna ze stelde: "Ik kleed me discreet. Ik flirt niet. Ik besef heel goed dat veel jonge feministen die houding onaanvaardbaar zullen vinden."

Victim Blaming

Critici vinden dat Bialik de schuld voor seksueel misbruik in de schoenen van het slachtoffer schuift. Ze doet aan victim blaming in plaats van te focussen op de dader. Bialik verontschuldigt zich nu uitgebreid. "Laat me duidelijk zijn: dit spijt mij heel erg", schrijft de actrice op Twitter. "Je voorkomen biedt geen enkele garantie, noch maakt het je verantwoordelijk voor aanranding."

Bialik was in haar opiniestuk scherp voor vrouwen die via diëten, plastische chirurgie of personal trainers een schoonheidsideaal nastreven. Nu beklemtoont ze de moed van iedereen die met haar verhaal naar buiten komt. "Ik steun hen. Samen willen we daders van deze gruwelijke misdaden tot verantwoording roepen."

