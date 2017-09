4 films of een gesprek met een eigenzinnige schrijver? Aan u de keuze, vanavond op tv

Thomas Vanderveken zet in 'Alleen Elvis blijft bestaan' zijn deuren open voor een van de meest eigenzinnige stemmen in de Nederlandse letteren: dichter, romanschrijver, columnist, opiniemaker en criticus Ilja Leonard Pfeijffer. Een man die de wereld herschept in woorden en de polemiek niet schuwt. Het volledige tv-overzicht vindt u hier.

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Kapitein Jack Sparrow komt opnieuw in de problemen wanneer hij erachter komt dat hij een bloedschuld heeft lopen bij de legendarische Davy Jones, kapitein van het spookschip The Flying Dutchman. Johnny Depp stal in 2003 de show als kapitein Jack Sparrow, een vreemde vogel die hij modelleerde naar Keith Richards van de Rolling Stones. Al snel werd besloten om deze vervolgfilm te maken, die niet meer echt verrast maar wel makkelijk overeind blijft. Naast Johnny Depp keren ook Orlando Bloom en Keira Knightley terug. 20.10 uur op Vier

Four Weddings and a funeral Charles is een verstokte Britse vrijgezel die de vrouw van zijn dromen ontmoet op het huwelijk van een vriend. Hij moet zijn hoop op een langdurige en vruchtbare relatie echter al snel opbergen. Deze charmante romantische komedie opende voor Hugh Grant de poorten naar Hollywood. Naast zijn sympathieke verschijning heeft dat ook te maken met het schrijfwerk van de Oscargenomineerde Richard Curtis, die Grant als de klunzige romanticus nog liet terugkomen in 'Notting Hill' en 'Love Actually'. De knappe Andie MacDowell verging het achteraf minder goed: haar palmares grossierde nadien vooral in romantische niemendalletjes. 20.25 uur op Vitaya

Star Trek: Into Darkness Een terrorist pleegt een aanslag op een geheime basis van Starfleet. Kapitein Kirk en de bemanning van de USS Enterprise starten een klopjacht om de mysterieuze terrorist op te sporen. Na 'Star Wars: The Force Awakens' werd J.J. Abrams uitverkoren om ook een nieuwe 'Star Trek'-film uit te brengen en het resultaat viel zowel bij de fans van de originele films als bij de jonge nieuwkomers in de smaak. Daar moest natuurlijk een tweede film aan gebreid worden en dat werd deze prima 'Star Trek Into Darkness', waarvan het scenario losjes werd gebaseerd op dat van 'The Wrath of Khan', een van de betere delen uit de eerdere filmreeks. 20.35 uur op Q2

Alleen Elvis blijft bestaan Ilja Leonard Pfeijffer kiest onder meer voor de documentaire 'Fuocoammare'. Die illustreert hoe betrokken hij zich voelt bij de vele vluchtelingen die letterlijk aanspoelen op het Europese continent. 22.15 uur op Canvas Thomas Vanderveken presenteert vanavond opnieuw Alleen Elvis blijft bestaan ©© VRT - Charlie De Keersmaecker