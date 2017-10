10 tips voor wie geen zin heeft in klassieke tv

© 2017 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

Elisabeth Moss speelt in 'The Handmaid's Tale' Offred, een vrouw wier enige functie is om haar baas kinderen te bezorgen.

De tv-redactie van De Morgen gidst u door het on demand-aanbod.

1. The Handmaid's Tale

Geen reeks die het voorbije jaar zo geanalyseerd werd als The Handmaid's Tale. Gebaseerd op het boek van Margaret Atwood, speelt deze reeks zich af in een autoritaire theocratie in de nabije toekomst. De weinige vruchtbare vrouwen die er nog zijn worden herleid tot broedmachines van de heersende klasse. Geen fraai toekomstbeeld, en velen zien er ook parallellen in met de Verenigde Staten onder Trump. Waar of niet? Toch wel, zegt de maker. Maar The Handmaid's Tale is vooral ook een brokje knappe televisie.

Nu op Proximus TV met een Movies & Series Pass.

2. Babylon Berlin

Nog zo'n serie waar het verleidelijk is om parallellen met nu te trekken is Babylon Berlin. De reeks, de duurste niet-Engelstalige ooit, speelt zich af in het Berlijn op het einde van de jaren twintig. Een grootstad waar de kiemen van het nazisme broeien en de communisten ondergronds een revolutie voorbereiden. Een grootstad ook waar decadentie en glamour in schril contrast staan met diepe armoede. Babylon Berlin gaat over een jonge rechercheur die bij de Berlijnse zedenpolitie een pornozaak onderzoekt maar al snel op iets veel groters stoot.

Vanaf 26 oktober op Telenet Play More.

3. True Detective

Broeierig, bezwerend, mysterieus, verontrustend. Het eerste seizoen van True Detective was het allemaal. Twee detectives moeten er een oude moordzaak oplossen en de manier waarop dat verteld wordt, grijpt je naar de keel. Het acteerwerk van Woody Harrelson en Matthew McConaughey, de sfeervolle cameravoering van regisseur Cary Fukunaga, het pikdonkere schrijfwerk van bedenker Nic Pizzolatto,... Alles klopt. Dit artikel vertelt je waarom True Detective zo'n goede reeks is.

Nu op VRT NU.

4. One of Us

Jeroen Meus gaf dit voorjaar in Goed Volk een knappe inkijk in een chassidisch Joodse familie in Antwerpen. Dat het in die gemeenschap niet altijd makkelijk leven is, toont de nieuwe Netflix-documentaire One of Us. De makers volgen drie jonge vrouwen die proberen te ontsnappen uit die verstikkende omgeving. De prijs die ze daarvoor moeten betalen, ligt heel hoog.

Nu op Netflix.

5. The Walking Dead

Zombietijd! The Walking Dead mag dan al lang niet meer de meest originele tv-reeks zijn, af en toe naar wat bloeddorstige zombies kijken kan geen kwaad. De eerste aflevering van het achtste seizoen is meteen ook de honderdste uit de reeks. En als we de Amerikaanse tv-critici mogen geloven keert de reeks na jaren van bloedarmoede terug naar de sterkere eerste seizoenen met verhalen die opnieuw geloofwaardig zijn.

Vanaf 24 oktober bij Telenet Play More.

6. Le passé devant nous

Nathalie Teirlinck kreeg vorige maand bij de uitreiking van de Ensors de prijs voor het beste debuut en de industrieprijs voor Le passé devant nous. Niet onterecht, want de film is volgens onze man ontroerend, intens, poëtisch en sensueel. De Franse actrice Evelyne Brochu speelt in de film de rol van een vrouw die geen moederinstinct heeft. "Dat kan gebeuren, en het is een gróót taboe", vertelt ze in dit interview.

Vanaf 24 oktober op Telenet Play More.

7. The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story

Eind 2015 ontmoette Sean Penn de Mexicaanse drugsbaron El Chapo, een ontmoeting waar de acteur later een lang stuk voor Rolling Stone over schreef. Ook aanwezig bij dat gesprek was Kate del Castillo, een ster uit de Mexicaanse telenovelas die een belangrijke rol speelde in het samen krijgen van beide mannen. In de driedelige documentaire The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story vertelt ze hoe die ontmoeting tot stand kwam. Daarvoor kan ze nooit eerder getoond beeldmateriaal gebruiken en laat ze de advocaat van El Chapo aan het woord. Penn is alvast niet zo blij met de reeks. Er zouden volgens de acteur te veel fouten in zitten. Voor wie er niet genoeg van krijgt: op Netflix kan je nog altijd kijken naar El Chapo, de dramareeks over de opkomst en ondergang van de drugsbaron.

Nu op Netflix.

8. Spielberg

De Amerikaanse regisseur Susan Lacy ging de voorbije jaren zeventien keer op de koffie bij Steven Spielberg, goed voor meer dan dertig uur interview. Het resultaat is Spielberg, een documentaire over de bijna vijftig jaar durende carrière van één van de grootste regisseurs ooit. Maar hoe bekend zijn films ook zijn, over de man zelf weten we niet zo veel. Al toont deze documentaire hoe zelfs de grootste blockbusters eigen heel persoonlijke films zijn, oordeelde onze man.

Nu op Telenet Play More.

9. Er ist wieder da

Mogen Duitsers lachen met Hitler? Het ligt blijkbaar een pak gevoeliger dan als bijvoorbeeld Charlie Chaplin of Mel Brooks het doen. Toch is het net dat wat Er ist wieder da doet. De film, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Timur Vermes, laat Hitler tot leven komen in 2014. Met een tv-reporter gaat hij vervolgens op roadtrip door Duitsland. Er ist wieder da wil de Duitsers een spiegel voorhouden, schrijft onze man, maar er zit ook een angstaanjagende waarschuwing in.

Vanaf 24 oktober bij Proximus TV met een Movies & Series Pass.

10. Long Shot

Terwijl Larry David schittert in een nieuw seizoen van Curb your Enthusiasm, kan je hem op Netflix ook in een heel andere rol zien. De veertig minuten durende documentaire Long Shot vertelt het verhaal van de moord op Martha Puebla in 2003. Juan Catalan werd opgepakt en beschuldigd van moord, maar ontkende dat steeds. Zijn ultieme bewijs vond hij bij Larry David en Curb your Enthousiasm. Opnamebeelden tijdens een baseballmatch toonden dat Catalan nooit op de plaats van de moord kon zijn. Catalan stond zelfs vlakbij David, die in de docu ook getuigt.

Nu op Netflix.

