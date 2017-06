"Wat tienermeisjes te lezen krijgen is schandalig" - Is dit dan wat Joepie altijd had moeten zijn?

Een gesprek met aseksuelen, mythes doorprikken over menstruatie, haarverlies bij vrouwen en ‘ho ho holebi: een praktische gids in coming-out’. De onderwerpen die Fille Folle aansnijdt zijn divers en prikkelend. Het onlinemagazine – een maandelijkse nieuwsbrief die ook online te lezen is – richt zich op tienermeisjes, maar behandelt zijn onderwerpen op een opvallend volwassen manier.

Fille Folle is ontstaan uit frustratie en het gevoel dat er iets ontbrak. “Als kind kreeg ik van mijn zes jaar oudere tante een stapel typische ‘meisjesmagazines’ en glossy’s toegestopt. Als jong meisje is dat het enige dat je voorhanden hebt. Op dat moment zie je daar ook geen graten in“, herinnert initiatiefneemster Ilona Lodewijckx zich. “Het is pas nu, als je daarop terugkijkt, dat je begrijpt wat daar eigenlijk instaat. Wat tienermeisjes te lezen krijgen is alles tussen gewoon oppervlakkig en ronduit schandalig voor die doelgroep.”

Ze kan zich specifieke voorbeelden voor de geest halen. “Een artikel gaf tips over hoe je tijdens de seks complexen kon verbergen. Als je onzeker bent over je buik, leg je dan onderaan zodat alles zeker ‘plat’ valt. Wie kleine borsten heeft, moet maar bovenop zitten zodat de zwaartekracht een handje helpt.”