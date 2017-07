"Tweeling Beyoncé en Jay Z heet Rumi en Sir"

Onder de naam Rumi Carter en Sir Carter verschijnen volgens de entertainmentsite mogelijk onder meer parfums, sleutelhangers, mokken, haarspeldjes en rammelaars op de markt.



Beyoncé en Jay Z proberen al jaren om ook de naam van hun oudste kind, Blue Ivy, vast te laten leggen als handelsmerk. Dat lukte in 2012 niet omdat iemand anders hen voor was, in februari deed het stel een nieuwe poging.



Over de tweeling is nog maar weinig bekend. Zo is onduidelijk wanneer Beyoncé precies is bevallen. Op 18 juni kwam het nieuws over de geboorte naar buiten, maar volgens diverse entertainmentsites zagen de baby's al eerder het levenslicht. Na een paar dagen in het ziekenhuis zou het gezin nu thuis in Los Angeles zijn. Eerder gingen geruchten dat het jongetje en meisje Shawn Jr. en Bea heten.



Beyoncé en Jay Z hebben nog niets laten weten over de komst van hun tweede en derde kind. Na de geboorte van Blue Ivy, in januari 2012, moesten fans ruim een maand wachten op de eerste beelden van het meisje. Die deelden Beyoncé en Jay Z destijds via Tumblr.