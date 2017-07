'True blood'-acteur Nelsan Ellis (39) is overleden

"Nelsan is overleden aan complicaties ten gevolge van hartfalen", meldt Ellis' manager Emily Gerson Saines aan The Hollywood Reporter. "Hij was een groot talent. We zullen zijn woorden en aanwezigheid voor altijd missen."



Actrice Octavia Spencer meldde eerder vanavond op Instagram al dat Ellis overleden was. De twee speelden samen in 'The Help' in 2011.



Ook HBO reageerde al op zijn overlijden: "We zullen zijn baanbrekende vertolking van Lafayette dierbaar herinneren als onderdeel van de 'True blood'-erfenis."Acteur Nelsan Ellis is overleden. Dat meldt The Hollywood Reporter op gezag van zijn manager.



Ellis was vooral bekend om zijn rol van Lafayette Reynolds in de HBO-serie 'True Blood'. Hij was verder te zien in enkele films. In The Butler speelde hij de rol van Martin Luther King. Verder had hij rollen in 'The Stanford Prison Experiment' en 'Gods Behaving Badly'. Hij was ook te zien in de tv-series 'The Inside' en 'Elementary'.







Just got word that we lost @nelsanellisofficial. My heart breaks for his kids and family. #RIPNelsanEllis. #brillIantactor #trueblood #getonup #thesoloist #thehelp - Octavia Spencer (@therealoctaviaspencer) on Instagram