'The Putin Interviews' of een film? Dit mag u niet missen op tv vanavond

Naar goede traditie zijn er op vrijdagavond heel wat films te zien op tv. Maar op National Geographic Channel kan u vanavond ook terecht voor de eerste twee afleveringen van The Putin Interviews. Dit zijn onze tips.

The Putin Interviews Documentaire, om 22 uur op National Geographic Channel Of de Russische president wel eens een slechte dag heeft? 'Ik ben geen vrouw', antwoordt Vladimir Poetin op de vraag van filmmaker Oliver Stone in The Putin Interviews. Stone bezocht Poetin in twee jaar tijd meerdere keren met als resultaat een vierdelige documentaireserie die Poetin toont als een soevereine leider. Kritisch worden de vragen niet, maar Poetin spreekt openhartig over zijn jeugd, het communistische tijdperk, zijn relaties met de Amerikaanse presidenten en het ingrijpen in Oekraïne en Syrië. Lees ook de review: 'The Putin Interviews' laat Poetin zien zoals Poetin zichzelf graag ziet ★★★✩✩

I, Robot SF-actiefilm, om 20.35 uur op Q2 In het Chicago van 2035 zijn robots zo geprogrammeerd dat ze mensen geen kwaad kunnen doen. Maar rechercheur Del Spooner heeft een andere mening. Hij moet de moord op de briljante wetenschapper Alfred Lanning ophelderen en hij vermoedt dat de dader een robot is. De film is gebaseerd op het werk van SF-auteur Isaac Asimov, maar neemt een stevig loopje met het bronmateriaal. I, Robot blijft wel overeind als vermakelijke actiefilm met een grappige Will Smith, die het tegen een meute robots moet opnemen.

Wild Tales Zwarte komedie, om 21.15 uur op Canvas Argentinië kreunt onder een cultuur van corruptie, economische en sociale ongelijkheid en een algemeen gevoel van straffeloosheid. Regisseur en scenarist Damián Szifron zoekt het dunne lijntje tussen zelfbeheersing en tomeloze woede in zes korte verhalen over mensen die onder hoge druk staan. Het resultaat is verrassend en provocerend, maar nooit zonder humor. De film werd op overladen met internationale prijzen en genomineerd voor een Oscar.

The Place Beyond the Pines Drama, om 21.50 uur op NPO3 Familiewaarden, ouderschap en het voorbestemde lot zijn de grote thema's in dit melancholisch drama van regisseur Derek Cianfrance. Professioneel motorracer Luke ontdekt dat zijn ex-vriendin, met wie hij al een jaar geen contact meer heeft, bevallen is van hun zoon. Hij besluit banken te beroven om zijn kind financieel te kunnen ondersteunen. Leuk weetje: het was op de set van deze film dat de vonk tussen Eva Mendes en Ryan Gosling oversloeg.

Jeune & Jolie Drama, om 23.30 uur op NPO2 Isabelle moet nog zeventien worden wanneer ze op vakantie haar maagdelijkheid verliest. Terug thuis rest er nog maar weinig van het ooit zo onschuldige tienermeisje. Uiterlijk onbewogen en met schijnbaar gemak verplaatst ze zich van de ene rendez-vous naar de andere.