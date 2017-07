"Opnieuw seksschandaal bij Amerikaanse zender Fox"

Fox begon vorige week met een intern onderzoek naar seksueel wangedrag. In een e-mail die vervolgens naar alle medewerkers van de sportdivisie werd gestuurd, zei Horowitz' baas dat 'iedereen bij Fox elkaar met respect en professioneel behandelt'.



Fox heeft geen uitbetalingen gedaan of schadevergoedingen betaald aan eventuele slachtoffers. Dit gebeurde eerder wel bij prestentator Bill O'Reilly. Die verloor naar aanleiding van de onthullingen zijn plek in de primetime-programmering. Ook de onlangs overleden Fox News-oprichter Roger Ailes moest de zender vorig jaar verlaten nadat bleek dat hij jarenlang ongepast seksueel gedrag had vertoond jegens vrouwelijke medewerkers.



Topadvocaat

Horowitz heeft een topadvocaat ingehuurd. Hij ontkent de beschuldigingen. Volgens advocaat Patty Glaser is haar client op een "wansmakelijke" manier behandeld door Fox. Het bedrijf heeft volgens Glaser nooit melding gemaakt van klachten over Horowitz, die zijn werk volgens de advocaat fantastisch heeft gedaan.