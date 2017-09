"Onder 'Star Trek'-fans accepteert iedereen elkaar. We zijn allemaal gelijk, ondanks onze afkomst of geaardheid"

Al vijf decennia neemt Star Trek kijkers mee naar de uithoeken van ons universum en brengt hen in contact met fictieve planeten en aliens. Dat universum dijt steeds verder uit: sinds 1966 zijn er vijf tv-series, een animatieserie en dertien speelfilms gemaakt, waarmee meerdere generaties zijn opgegroeid. De zesde reeks, Star Trek: Discovery, is sinds deze week te zien op Netflix. Omdat we in iedere serie kennismaken met een nieuw schip en haar bemanning, is er inmiddels een complex web van starships, sterrenstelsels en tijdlijnen. De missie van Starfleet blijft hetzelfde: het ontdekken en onderzoeken van nieuwe beschavingen.