"Nieuwe" Rubens na 400 jaar ontdekt in Schotland

In Schotland is een bijna 400 jaar oud schilderij ontdekt dat wordt toegeschreven aan Peter Paul Rubens.

Volgens de BBC gaat het om een kopstudie uit ongeveer 1625 van George Villiers, de Graaf van Buckingham. Het schilderij hangt in het museum Pollok House in Glasgow. Van het schilderij werd altijd gedacht dat het was gemaakt door een latere schilder die zich op het werk van Rubens baseerde.



Toen het schilderij werd gerestaureerd en het vuil was verwijderd, begon men te geloven dat er een grote ontdekking was gedaan. Ben van Beneden, de directeur van het Rubenshuis in Antwerpen heeft inmiddels bevestigd dat het om een authentiek schilderij van Rubens (1577-1640) gaat. Hij noemde het een "zeldzame uitbreiding van het portrettenoeuvre van Rubens."

