"Homo's verdienen beter dan hunks in te strakke speedo's"

U hebt misschien nog nooit een homomagazine doorbladerd, maar als dat wel het geval is, weet u dat die doorgaans grossieren in fotoshoots met gespierde binken, sauna-advertenties en Eurosong. Voor heel wat homo's zijn die bladen fijn om eens open te slaan, maar zich ermee identificeren is moeilijk. Ook voor de Amerikaan Ryan Fitzgibbon (29), Hello Mr-oprichter. "Je ziet enkel mannen met moordlichamen die zelfvertrouwen en seks, véél seks uitstralen. Die beelden werken intimiderend. Als jonge homo zit je met zoveel twijfels over je uiterlijk, relatie- en seksleven. Je hunkert naar een magazine dat die onzekerheden verkleint, niet vergroot."

Enter Hello Mr. In 2012 is Fitzgibbon een crowdfundingactie gestart om het blad op de markt te brengen waar meer homo's zich mee kunnen vereenzelvigen. Honderden sympathisanten hebben 26.131 dollar gestort - ruim boven de oorspronkelijke target van 20.000.

Focus op print April 2013 lag de eerste editie van Hello Mr in de rekken. Een esthetische parel die essays bracht over eerste dates en relatiebreuken. Kortverhalen over anonieme seks en depressies. Fotoshoots zonder de typische hunks, maar met échte modellen.