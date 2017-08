'Hij lichtte ons op waar we bij zaten'

De Netflix-documentaire Icarus brengt het verhaal van Grigory Rodchenkov, de spilfiguur in een groot Russisch dopingschandaal. Vlaams dopingjager Peter Van Eenoo maakte het bedrog vanop de eerste rij mee tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014.

"How could you? Hoe is het mogelijk dat je dat gedaan hebt?” Peter Van Eenoo, de directeur van het Gentse dopinglab en Vlaanderens meest bekende dopingjager, moet even nadenken als we hem na het bekijken van Icarus vragen wat hij Grigory Rodchenkov nu zou vragen. Van Eenoo kende Rodchenkov, de directeur van het dopinglabo in Moskou, goed en snapt nog steeds niet wat de man toen bezield heeft.

“Zonder scrupules zat hij bij ons aan tafel, zagen we hem op congressen en probeerde hij mee de methodes te verbeteren om doping te detecteren.