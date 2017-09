"Het is onze plicht om te protesteren tegen wat fout loopt in de wereld"

Ja zeggen tegen een interviewvoorstel zonder dat je de film of reeks al gezien hebt, is altijd een beetje gokken. Want wat als die nu echt niet het bekijken waard zou zijn? Moet je er dan over schrijven? In het geval van Tin Star valt het uitstekend mee – de eerste aflevering is echt goed – maar het laat Tim Roth nogal koud als ik hem dat zeg.