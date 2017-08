'Het gezin': als de camera zelf weet wanneer hij moet filmen

Het dagelijkse doen en laten van negen Vlaamse families volgen, maar dan zonder cameramannen in de woonkamer of een regisseur die vraagt om het nog eens opnieuw te doen. Dat is het opzet van 'Het gezin', vanaf november te zien op Eén. Er werd gebruikgemaakt van slimme camera's, die alles autonoom registreerden zodra iemand binnenkwam. "Zo kunnen we perfect het leven zoals het is vastleggen", klinkt het bij productiehuis Geronimo.

Het voorbije jaar filmden de makers van 'Het gezin' in alle stilte negen families. Ze laten ons meekijken in hun leven en in hun huis. Stuk voor stuk gewone mensen, maar voor elk van de gezinnen breekt een bijzondere periode aan. Zo strijden Danielle en haar puberdochter Noémi samen - vol overgave en met humor - tegen Noémi's ongeneeslijke longziekte.