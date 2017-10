'Extra Time' is een warm bad van over voetbal taterende mannen

In de dagelijkse rubriek DM ZAPT zet de tv-redactie van De Morgen de blik op oneindig. Vandaag: Kris Kuppens over de diepe analyses in Extra Time.

Er zijn zo van die dagen dat ik me niet helemaal lekker voel. Kleine beslommeringen nemen onder mijn hersenpan grotere proporties aan. Ik blaas iets op, en dan denk ik daar nog 36 keer op dezelfde manier over na. Gedachten die zich hardnekkig nestelen vind ik ronduit vervelend. Of het moeten van die onschuldige zijn; die heb ik ook. Als iemand in mijn omgeving, maakt niet uit wie, 'schol' zegt, denk ik er al jaren "als ge niet poept, raakt ge niet vol" bij. Daar heeft niemand last van en zeker ik niet, want het maakt dat ik altijd met een glimlach het glas hef.

Soms denk ik dat er een pots op mijn hoofd staat, of oorverwarmers begot, waardoor ik de wereld vanonder een stolp, een beetje gedempt waarneem. Ik word wat trager, minder scherp en net dat te laat gevat. Niet dus. Voor die dagen, maar eigenlijk ook voor alle andere, is er gelukkig voor mij: Extra Time.

Share De analisten verrassen niet. Ze praten gewoon met passie over een passie Ik laat me met plezier onderdompelen in een warm bad van over voetbal taterende mannen. Ik luister aandachtig naar de analisten aan de ene kant van de tafel en evengoed naar de analisten aan de andere kant van de tafel – de patron, Frank Raes, steevast als een oude jongen in het midden. Hij moet de knopjes op zijn tafel bedienen, dan komen de filmpjes, maar bovenal moet hij af en toe een vraag stellen of even een opmerking mompelen. Verstaanbaar moet dat niet echt zijn: zijn tafelgenoten hebben genoeg aan een enkel woord om een diepe analyse te ontspinnen. Het zijn tenslotte analisten!

En dan beginnen ze de dans. Jan Mulder opent. Hij doet dat graag. Hij doet dat guitig en resoluut tegelijkertijd. Vol mededogen ook. Met vaart en vaardigheid reageert Peter Vandenbempt met die opwippende krullen van hem. Hij vuurt een slimme tegenvraag af. Filip Joos reageert als door een wesp gestoken. Verbeten en passioneel.

Verontwaardigde grimassen aan de overkant bij Marc Degryse. De schouders worden opgehaald door Franky Van der Elst. Wesley Sonck probeert te sussen. Even dreigt rust. Vandenbempt hapt naar adem, maar het is Mulder die er een nieuwe verzuchting tegenaan gooit.

Raes weet dat hij moet ingrijpen, in deze fase is de kans op ontsporing reëel, en hij lanceert een nieuwe spelsituatie. Hij drukt op de startknop. Hij drukt nog eens. Het filmpje hapert. Een conversatie tussen Raes en de eindredacteur in zijn oor voltrekt zich. Raes en de onzichtbare discussiëren. De analisten lachen en beginnen hun dans gewoon opnieuw. Twee minuten en wat zweet van Raes later start het filmpje dan toch.

De mannen lachen en beginnen hun dans gewoon opnieuw. En opnieuw. Ze verrassen niet. Ze praten gewoon met passie over een passie. En daarin vinden ze elkaar. En lijken ze elkaar graag te zien. Daar kijk ik dan weer graag naar. Meer moet televisie soms niet zijn. Mijn gedachten zijn verzet. Schol!

Extra Time, elke maandagavond op Canvas.

