"Dit programma draait helemaal niet om geld"

Het nieuwe VIER-programma Project Axel onderzoekt wat er gebeurt als je een dakloze 10.000 euro in de handen stopt. In Nederland kennen ze het antwoord op die vraag al.

Een paar korte fragmenten, meer is er van Project Axel voorlopig niet uitgelekt. Toch was dat al genoeg om voor controverse te zorgen. “Entertainment op de kap van daklozen”, klinkt het bij armoede-experts. Zij vrezen dat dit een programma is waarvan niemand beter wordt. Om te weten te komen of dat terecht is, moeten we bij onze noorderburen zijn. Daar ging The Amsterdam Project, het programma waar Axel Daeseleire de mosterd voor zijn project ging halen, vorig jaar al op antenne.

Casper Eskes, producent van dat Nederlandse origineel, predikt vooral kalmte. Ondanks het controversiële uitgangspunt kreeg The Amsterdam Project heel wat lof. De kritieken waren unaniem positief en het programma sleepte zelfs een nominatie in de wacht voor de Zilveren Nipkowschijf, de belangrijkste televisieprijs in Nederland. Wat niet betekent dat hij geen begrip kan opbrengen voor de vragen die het programma oproept.