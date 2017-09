'Die huis' moet najaar van Eén redden

Eén beleeft een lastige start van het televisienajaar. Op maandag hebben De helden van Arnout het moeilijk. Op donderdag kan het nieuwbakken comedytalent van Voor de Leeuwen voorlopig niet overtuigen en ook Bargoens op dinsdag blijkt niet meteen een programma voor het grote publiek. Vorige week was het programma goed voor 425.000 kijkers.

"Achteraf gezien blijkt een programma als Bargoens toch net iets te ambitieus om op 20.40 uur in het zendschema te staan", vertelt Olivier Goris, netmanager van Eén. "We blijven het een heel sterk programma vinden, maar qua vorm en inhoud denken we dat het later op de avond beter tot zijn recht zal komen."