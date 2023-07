Zussen Ann en Nele Reymen: ‘Na ons bezoek aan de dokter dronken we champagne en bedachten we oplossingen’

De oudste is 46, moeder van twee dochters en een vaste waarde bij de radio. De jongste is 40, schrijver en columniste, en ook moeder van twee dochters. Ann en Nele Reymen, zussen die zich verbonden voelen door hun nuchtere kijk op het leven.

Ann

“Ik zie Nele als mijn eerste kindje. Ik ben de oudste, daarna kwam Veerle, de jongste is Nele. Veerle was een wildebras, maar voor Nele kon ik zorgen. Haar mocht niets overkomen. Als Nele ging skateboarden, bond ik met springtouwen kussens om haar. Als ze viel, zou ze tenminste zacht vallen. We hebben haar altijd beschermd. Ik herinner me dat we naar de schuur van onze oma gingen, waar een buggy stond. Nele was al 5, maar toch zetten we haar in de koets en gingen we zo met haar wandelen. Toen ze begon te puberen en naar feestjes ging, bleef ze bij mij slapen omdat ik niet wilde dat ze te ver naar huis fietste. Ik ging spontaan in de zetel liggen, zodat zij een bed had.

“Nu Nele een volwassen vrouw van 40 is, blijf ik me afvragen hoe het met haar gaat. Nele kreeg na de geboorte van haar tweede dochter een postnatale depressie. Ze woont in Limburg, in de straat waar ook onze ouders en zus wonen. Ik ben ondertussen naar Grimbergen verhuisd. Ik wist dat onze zus en ouders er voor haar waren, maar vond het toch lastig dat ik er niet was. Ik ken Nele zo goed dat ik meteen voelde dat er iets was. Ze reageerde niet meer op sms’jes, nam de telefoon niet meer op. Op haar dieptepunt was er geen enkele connectie meer. Ik heb me lang schuldig gevoeld dat ik zo ver weg was, maar nu weet ik dat ik haar leven niet kan controleren. Nele is koppig, ze doet het op haar manier. Ze heeft haar gezin, en dat is haar leven. Ik bied een luisterend oor, maar eigenlijk kan ik niets doen, ook al ben ik een bloedverwant. Ze zal haar pad wel volgen. Toen Nele opnieuw grapjes begon te maken in de WhatsApp-groep van de familie, dacht ik: ze is weer op de goede weg.

Ann Reymen (r.) : 'Als Nele ging skateboarden, bond ik met springtouwen kussens om haar.' Beeld RV/archiefbeeld

“Nele is een doorzetter. Ze steekt geen energie in de dingen die ze niet wil of in mensen met wie ze niet connecteert. Ook de dagelijkse klaagmomenten over de was en plas houdt ze voor zichzelf. Ze heeft haar trots, en beschermt zichzelf als ze zich minder goed voelt. Soms zit ze in haar eigen wereld, en dat heb ik leren aanvaarden.

“Ik bewonder Nele als schrijfster. Toen ze op Erasmus vertrok naar Lissabon, hield ze een blog bij. Die blog was de bevestiging van haar talent. Los van de prachtige blog was die Erasmus voor mij trouwens een regelrechte ramp. Nele vertrok, maar had nog geen slaapplaats geregeld. Zorgen dat ik me heb gemaakt! Ook onze moeder heeft die periode geen oog dichtgedaan. (lacht)

“Neles boek FAQ: het moederschap vind ik fantastisch. Nele is een andere mama dan ik dacht dat ze zou zijn. Toen ik kinderen kreeg, had zij nog geen kinderen. Tegen de mijne was ze streng en wist ze goed wat ze moest doen. Op het moment dat ze zelf kinderen kreeg, wist ze het even niet meer. Ik vind het mooi dat ze daar zo eerlijk over is. Vriendinnen spreken me soms aan over Neles boek. Ze vragen of alles wel goed met haar gaat. Nele kan ook cynisch zijn, niet ­iedereen kan overweg met die zwarte humor. Sommigen vinden haar hard, maar er zit een zachte laag in haar.

“Veerle, Nele en ik hebben alle drie het borst­kanker­gen. Op het moment dat we samen de enveloppe openden met het resultaat, wisten we: we stick together. Na het doktersbezoek dronken we samen een glas champagne en bedachten we oplossingen. Ik heb al een operatie ondergaan, en binnenkort zal Nele hetzelfde doen. We maken er geen emotioneel, dramatisch verhaal van, we blijven nuchter. We doen het alle drie, we doen het samen.”

Nele Reymen (r.): 'Het had niets veranderd als Ann dicht bij me was geweest. Mensen kunnen je raad geven, maar je moet het zelf doen.' Beeld Bob Van Mol

Nele

“Als jongste blijf je altijd de jongste. Ook al ben ik 40, heb ik kinderen en een eigen huis. Onze ouders denken nog altijd dat ‘Neleke’ niets kan. Tijdens mijn postnatale depressie had ik hulp nodig. Ik was in constante paniek. Zodra ik baby’s zag, begon ik te huilen. Ik dacht: ‘Wat hebben jullie gedaan? Jullie weten toch dat dit heel moeilijk is?’ Ik functioneerde nog, maar de zorg voor de kinderen was moeilijk.

“Ik ben bevallen van mijn tweede dochter in september, de week erna is het misgelopen. Telkens als de vroedvrouw langskwam, zei ze: ‘Als ik vertrek, lach je toch nog, hè?’ Met de glimlach knikte ik, maar vanaf het moment dat ze weg was, begon ik te huilen. Ik dacht: ‘Iemand moet toch zien dat er iets niet oké is?’ In januari had ik nog altijd het gevoel dat ik geen controle had. Mijn oudste moest naar de kleuterschool, de jongste moest borstvoeding krijgen, mijn pluskinderen moesten naar de lagere en middelbare school. We zaten ook nog in een verbouwing. Met een nieuw samengesteld gezin leefden we met zijn zessen in een ruimte van vijftig vierkante meter. Hoe zou ik in godsnaam alles bolwerken? Ik had er geen antwoord op.

“Het had niets veranderd als Ann dicht bij me was geweest. Mensen kunnen je raad geven, maar je moet het zelf doen. Het is zoals op dieet gaan. Iedereen kan je zeggen dat je het koekje moet laten, maar als jij er niet klaar voor bent, eet je het toch op. Ann heeft me destijds getoond dat je in het leven kunt doen wat je wilt. We hebben allebei een diploma waar we niets mee doen. In het laatste jaar architectuur besefte ik plots dat ik wilde schrijven. Ik wist dat het kon. Ann had zich ook niets aangetrokken van de vooroordelen over de creatieve sector, en maakte zo de weg vrij.

Gekke gewoontes Nele: “Ann heeft geen deftig servies. Haar borden, glazen en bestek zijn samenraapsels van dertig jaar geleden.” Ann: “Door een immuunziekte kan Nele niet huilen met tranen.”

“Ann is een relaxte mama. Ze heeft niet hetzelfde vangnet als ik omdat ze verder weg woont. Haar dochters van 11 en 14 moeten soms alleen naar school en gingen onlangs op eigen houtje naar een concert van Billie Eilish. Ik hoop dat het me ook lukt om mijn kinderen zoveel vrijheid en zelfstandigheid te geven. Ik ben eerder zoekende in het moederschap. Als ik ventileer, wil ik even geen advies. Ventileren is stap één, daarna zoek ik wel een oplossing. Ann is hands-on, oplossingsgericht. Als mijn kind niet slaapt, staat ze klaar met de melatonine. Als mijn kind reflux heeft, belt ze meteen de juiste osteopaat. Ook toen we erachter kwamen dat we het borstkankergen hadden, contacteerde Ann meteen de beste plastisch chirurgen van het land. Tien jaar geleden was ik nog niet klaar voor de operatie. Ondertussen ben ik ook mama, en begrijp ik Anns keuze. Als mama voel ik dat ik onmisbaar ben, en niet langer kan wegvallen.

“Ann is geen romanticus. Ze is samen met een cameraman, dus ze is vaak alleen. Toen ze zwanger was, zat haar man op de Kilimanjaro en moest ze hem via satelliettelefoon bellen. De regisseur zei dat haar man niet aan de lijn kon komen. Door zulke situaties is ze nog meer onafhankelijk geworden, ze trekt haar plan.

“Ik ben wel een romanticus, ik hou ervan om te leunen op mijn partner. In ons gezin werd niet zoveel gepraat of geknuffeld, maar ik probeer mijn kinderen dat wel bij te brengen. Toch hou ik net als Ann van de nuchterheid die ons gezin typeert. Onze humor is een vorm van zelf­bescherming.”