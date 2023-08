‘Zorgwekkend: de ontlezing bij lagereschoolkinderen blijft onderbelicht’: trends en tegenvallers bij boekhandel Beatrijs

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Jan Van Damme van Beatrijs, Oudenaarde.

Wat verkoopt goed bij Beatrijs?

“Dat het boek in onze streek speelt en Lander Deweer een schrijver is die zich inzet om zijn boeken te promoten, zal er wellicht wel wat mee te maken hebben, maar los daarvan is De vergeten voettocht van Vincent van Gogh natuurlijk ook gewoon een goed boek. Het gaat over de wandeling van drie dagen die de jonge van Gogh maakte om in het protestantse dorp Korsele de schilderende dominee Abraham van der Waeyen Pieterszen te bezoeken, omdat hij hem zijn schetsen wou tonen. Nog een schrijver die we hier op bezoek hebben gehad en die daardoor hoog scoort is Maaike Neuville, wier Zij ik tot een van de beste debuten van dit jaar reken, over de smalle lijn tussen liefde en misbruik.”

Ziet u een trend in de verkoop?

“Ja, en een waar ik me zorgen over maak. Iedereen heeft het over het merkwaardige succes van youngadultboeken en BookTok, maar daardoor blijft de ontlezing bij lagereschoolkinderen onderbelicht. Wanneer ik er onze top vijftig bijhaal, merk ik dat er maar drie of vier kinderboeken meer instaan, terwijl we tijden hebben meegemaakt dat kinderboeken net zoveel verkochten als een Pfeijffer vandaag. Dat de taalkennis en -beheersing in de lagere school erop achteruitgaat, zal hier ook wel iets mee te maken hebben.”

Welk boek doet het beter dan u verwachtte?

“Pfeijffers Alkibiades. Het is wonderbaarlijk hoe goed dat boek nu al een paar maanden loopt en hoe het ook echt gelezen wordt, ook al is het geen makkelijk boek. Ik krijg vaak reacties van klanten die het uit hebben en een exposé beginnen over de historische en politiek-filosofische inhoud ervan. Ze hebben er enorm van genoten, zeggen ze.”

Naar welke boeken kijkt u uit?

“Hoeveel plaats heb je? (lacht) Ik krijg de indruk dat het een bijzonder rijk boekennajaar wordt. In november verschijnt Petra De Sutters Alle wegen leiden naar morgen, waarin ze in gesprek gaat met filosofen, wetenschappers en artiesten over de uitdagingen van vandaag en morgen. Voor mij is het een boek dat tot een heuse trend behoort van boeken over klimaat, zorg en vertrouwen in de toekomst. Ook van Kader Abdolahs Voordat het laat wordt verwacht ik veel, na een paar middelmatige boeken over Nederland nog eens eentje over zijn vaderland, en hoe hij incognito naar zijn geboortehuis reisde. En wat ik zeker ook wil lezen is Mark Schaevers’ De levens van Claus, de biografie waar we al lang op wachten.”