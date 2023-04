‘Zonder afspraak’, nieuw op Canvas: ‘Deze reeks kan meer doen voor integratie dan gelijk welke overheidscampagne’

Aziz is een veertigjarige Turkse kapper met een buikje die droomt van een carrière in de muziek. Met de nieuwe fictiereeks Zonder afspraak hopen bedenker Yahya Terryn en hoofdrolspeler Ali Can Ünal voorbij de clichés te raken. ‘Deze reeks kan meer doen voor integratie en wederzijds begrip dan om het even welke overheidscampagne.’

Het idee voor Zonder afspraak ontstond zowat zes jaar geleden, toen theatermaker Yahya Terryn binnenstapte bij Kapper Istanbul in de Gentse wijk Brugse Poort. “Zo’n kappersbezoek is altijd een hele ervaring”, vertelt hij. “Al is het maar omdat er vuur aan te pas komt om overtollige haartjes weg te branden.” Maar meer nog dan door de vlammen op zijn gezicht was Terryn geboeid door de verhalen die hij in het kapsalon ziet ontstaan. “Zo’n Turks salon bleek een toffe, nieuwe arena om een wijs verhaal te vertellen. Met herkenbare personages die net door die specifieke setting fris aanvoelen.”

Nu had Terryn al lang voor zijn bezoek aan Kapper Istanbul een voorliefde voor wijken waar wat kleur te bespeuren valt. “Ik ben opgegroeid in een zijstraat van de Sleepstraat (Gentse straat vol Turkse restaurants en winkels, red.) en woon nu in de multiculturele Brugse Poort. Maar ook in andere steden merk ik dat het meestal die buurten zijn die me aantrekken. Op een of andere manier word ik altijd vrolijk wanneer ik in zo’n wijk rondloop. Alleen jammer dat ze meestal een slechte reputatie hebben. Deze reeks is een poging om mijn liefde voor die wijken te duiden en ze met zoveel mogelijk mensen te delen.”

Die poging levert een vaak grappige, soms ontroerende sitcom op over een Turks gezin waar al eens iets fout durft te lopen. Meestal met pater familias Aziz – een rol op het lijf geschreven van Ali Can Ünal – als lijdend voorwerp.

Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen?

Terryn: “Per toeval. Toen de kans dat Zonder afspraak gemaakt zou worden stilaan groter werd dan de kans dat het scenario ergens in een schuif zou verdwijnen, moest ik op zoek naar acteurs. Op een week tijd waren er verschillende mensen die me vertelden dat ik zeker eens met Ali Can moest gaan praten.”

Ünal: “En dus zijn we een pizza gaan eten. Een Italiaanse, geen Turkse.”

De sitcom draait om een Turks gezin waar al eens iets fout durft te lopen. Meestal met pater familias Aziz (Ali Can Ünal, midden) als lijdend voorwerp. Beeld RV Eric de Mildt

Terryn: “Ik wou graag een hoofdrolspeler die er cliché-Turks uitzag. Ik had op voorhand zelfs al nagedacht over hoe je op gepaste wijze kan vragen of iemand een snor wil laten groeien. En of het wel gepast was om te vragen of hij een snor kon laten groeien. Maar toen ik het restaurant binnenkwam zat Ünal daar. Met een forse snor. Na twee zinnen wist ik al dat hij Aziz zou worden.”

Ünal: “Waarom heeft het nog twee jaar geduurd voor je me dat verteld hebt? (lacht) Ik heb zelfs nog auditie moeten doen. Eerlijk? Dat was wel een teleurstelling. Maar uiteindelijk is die auditie heel goed verlopen. Het probleem was dat ik toen al bijna twee jaar bij de reeks betrokken was. Ik had wat scenario’s nagelezen, hier en daar advies gegeven. Ik was heel enthousiast over het project. Alleen zag ik er voor mezelf niet meteen een rol in. Ik was toen 32 jaar, terwijl de reeks begint met de 40ste verjaardag van Aziz. Ik dacht dat ik te jong zou zijn en ook de andere rollen leken niet meteen bij me te passen.”

Je had er geen probleem mee om gecast te worden als de cliché Turkse man?

Ünal: “Neen, voor mij gaat bij Aziz niet om zijn Turks zijn. Ik zie vooral een man met een droom die hij probeert waar te maken. Dat herken ik heel hard. Ik ben pas op mijn 27ste met een theateropleiding begonnen. Daarvoor had ik drie jaar als kuisman gewerkt in de sociale woonblokken aan de Leiekaai. Ik ben ook postbode geweest, heb in de fabriek gewerkt. Van alles eigenlijk. Tot een vriend me aanspoorde om toch voor die theateropleiding te kiezen. Hij zei: ‘Ik weet dat je dromen hebt, maar je moet er op gegeven moment wel voor durven kiezen om die waar te maken. Anders wordt het niks.’ Het verhaal van Aziz is eigenlijk het mijne.”

Terryn: “Je weet natuurlijk dat je met een reeks als deze op een dunne koord balanceert wanneer het over clichés gaat. We proberen daarmee te spelen, door clichés op te voeren en die vervolgens helemaal op zijn kop te zetten. Het grote voordeel is dat je, in tegenstelling tot veel andere reeksen, een hele hoop Turkse personages hebt. Dat geeft je de kans om verder te gaan dan die ene cliché-Turk die je als scenarist nodig hebt om wat kleur in je reeks te brengen.”

En dus schrijf je een schoonbroer met een enkelband in het scenario.

Terryn: (lacht) “Die zat er aanvankelijk niet in. Maar ik wou geen ideaalbeeld schetsen. Dus mocht er wel zo’n boefje in. Zeker omdat we ook met zijn verhaallijn iets doen wat de kijker niet verwacht. Er is trouwens maar één cliché waar ik niet mee weg geraakt ben. In één van de afleveringen zit Aziz met darmklachten op het toilet. De schuld van een slecht gevallen pita stond in het scenario. Maar dat wou Ali absoluut niet.”

Ünal: “Ik ga toch geen antireclame maken voor pitarestaurants?”

Terryn: “Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen door de darmklachten van Aziz toe te schrijven aan een paar te pikante Turkse pepers.”

De hoofdrolspeler was al na twee zinnen gevonden, hoe moeilijk was het om de rest van de cast bij elkaar te sprokkelen?

Terryn: “Daar waren we wat bang voor. We hadden zeker tien goede acteurs met Turkse of Marokkaanse roots nodig, die allemaal een mix van comedy en drama konden brengen. Ik wist niet of we die zouden vinden. Maar die vrees was onterecht. We hebben echt heel veel talent zien passeren. Het is gewoon een kwestie van zoeken. Maar ook van met het juiste materiaal aan te komen zetten.”

Ünal: “Daar loopt het vaak fout. Vroeger zag ik dat niet altijd maar nu weet ik bij een bepaalde rol meteen waarom ze me vragen. Vaak gaat het dan om oppervlakkige rollen die alleen maar geschreven zijn omdat er bepaalde quota gehaald moeten worden. Ik hoop echt dat we met Zonder afspraak op dat vlak een grote stap kunnen zetten. Dat scenaristen en makers in gaan zien dat ook personages van kleur een goed verhaal kunnen hebben.”

Beeld RV Eric de Mildt

Terryn: “Dat juiste materiaal is vaak ook een kwestie van details. Ik wou bijvoorbeeld absoluut dat de interieurs waarin het verhaal zich afspeelt juist zaten. Al was dat moeilijker dan aanvankelijk gedacht. Er bestaan geen fotoboeken waarin mensen met een immigratie-achtergrond hun interieur laten zien. Ik ben uiteindelijk op Immoweb gaan zoeken naar huizen uit de Turkse buurten. En ik heb de acteurs gevraagd om me foto’s van hun huis te sturen. Dat heeft gewerkt. Het maakte me heel blij om iemand als Ünal te horen zeggen dat hij zich echt in de decors herkende. Dat maakt het acteren alleen maar beter.”

Ünal: “In veel series kloppen de interieurs absoluut niet met de werkelijkheid. Dan zie je een huiskamer vol tapijten aan de muur. Een beetje zoals een nomadentent. Maar we zijn geen nomadisch volk meer. Al vierhonderd jaar niet meer. Tegenwoordig leggen we tapijten, zoals iedereen, gewoon op de grond. Als ik dat soort dingen zie dan krijg ik zin om iets naar mijn tv te gooien.”

Hebben jullie geen schrik dat de reeks tussen twee stoelen valt? Te Vlaams voor de kijker met Turkse roots, te Turks voor de Vlaamse kijker?

Terryn: “Ik weiger te geloven dat er veel mensen zijn die niet naar een reeks willen kijken omdat ze te Turks of te Vlaams is. Als die tegenstelling er al is dan heeft dat vooral te maken met een gebrek aan kennis. We weten gewoon te weinig over elkaar. In dat opzicht ben ik er zeker van dat een reeks als deze meer kan doen voor integratie en wederzijds begrip dan gelijk welke overheidscampagne.”

“Zonder afspraak gaat ook niet per se over de Turkse of de Marokkaanse gemeenschap. Het is een goed verhaal, dat je doet lachen, dat je kan ontroeren en dat intelligent in elkaar zit. Het speelt zich toevallig af in een Turks kapsalon, maar eigenlijk is dat bijzaak. We hopen dat alle kijkers er zich in herkennen. Of ze nu Turks, Marokkaans of Vlaams zijn.”

Ünal: “Het is gewoon een menselijk verhaal over een doorsneegezin.”

Zo doorsnee dat er ook ten huize Aziz gediscussieerd wordt over de recepten van Pascale Naessens en de ingrediënten die ze daarin verwerkt gebruikt.

Terryn: (lacht) “Ik durf niet honderd procent beweren dat die discussie in veel Turkse gezinnen wordt gevoerd. Ik vond het gewoon grappig om die typische discussie over gezond eten die je bij veel dertigers en veertigers hoort in het gezin van Aziz binnen te brengen.”

Ünal: “Waarom zouden er in de Turkse gemeenschap trouwens geen gerecht van Pascale Naessens op tafel komen? De Turkse gemeenschap is geen grote groep mensen die allemaal hetzelfde denken en hetzelfde eten. Het is belangrijk dat we dat in een reeks als Zonder afspraak kunnen laten zien. Er zijn 12.000 Turken in Gent. Je denkt toch niet dat die allemaal kebab met extra ajuin en samoeraisaus als lievelingsgerecht hebben?”

Zonder afspraak, vanaf 18 april op Canvas en VRT MAX