‘Zonder afspraak’: het grappendebiet is hoog, de recht voor de raapse dialogen knallen als welgemikte stinkbommetjes

Turks, Gents, volks én ook een tikje Marokkaans. En vooral: onbedaarlijk grappig. De nieuwe Canvas-sitcom Zonder afspraak – bedacht door Yahya Terryn en geproduceerd door Willem Wallyn – bezit de snedigheid van een net gewet fileermes, maar onderga je evengoed als een potje pittig geregisseerde chaos. Multiculturele clichés worden bij de vleet vermorzeld maar ook de Vlaamse mores gaan oneerbiedig voor de bijl.

“Dit is ons leven. Uw chagrijnige Marokkaanse vrouw, uw iets te dikke dochter, uw cynisch verlamde vader, je zoon die er nooit is en mijn crapuulbroer. Daar ga je het mee moeten doen”, zo werpt echtgenote Souad haar Turkse man Aziz voor de voeten. De zaken van de veertigjarige Gentse kapper (glansrol van Ali Can Ünal) floreren nog amper. Stiekem droomt hij van een muzikale carrière. In de zaal die hij huurt van de geslepen buurman Patrick (Tom Vermeir) en zijn immobedrijf Patrimmo laat hij zijn Turkse oude liederen galmen. Maar in zijn kapsalon is het een va-et-vient van luidruchtige klanten, niet al te snuggere afpersers én betweterige familieleden die hem als een pingpongballetje laten rondstuiteren.

Bovendien is pater familias Ali (die het kapsalon stichtte) verlamd en zit hij de godganse dag op Aziz’ vingers te kijken. Als de nood hoog is, moet die hem zelfs op de wc-pot zetten. “Mijn klanten vinden het niet zo fijn als ik uw gat afkuis terwijl ik hun haar afknip”, zegt Aziz. “We verliezen klanten omdat gij een slechte kapper zijt”, werpt de godfather terug. Het grappendebiet is hoog, de recht voor de raapse dialogen knallen als welgemikte stinkbommetjes, de spotlust zonder schroom.

Tot de besnorde Aziz – in eeuwig onderlijfje en kort streepjeshemd – de louche kans ruikt om via Patrick de belendende concertzaal over te nemen. Natuurlijk schuilt er menig addertje onder het gras.

Zonder afspraak demarreert even splijtend als een bovenstebeste Pogacar op de Oude Kwaremont. Vanaf aflevering één voel je dat toon, taal én sfeer in deze vaudevilleske serie er pal op zitten. Er wordt geruzied en gescholden (“mijn godverdoemse smerige vuile zaalkoper”), gesust (“Mijn zoete baklavaatje”) én afgeperst bij de beesten, met financiële vestzak-broekzakoperaties aan de lopende band. Aziz deinst er zelfs niet voor terug zijn zoon met huwelijksplannen te dwarsbomen. Zich vrolijk in nesten steken is de tweede natuur van veel personages. Toch blijft iedereen in deze Gentse buurt intens aan elkaar verknocht. Dat zorgt geregeld voor ontroering.

Gaf Tom Vermeir in 1985 nog zijn beste Brussels ten gehore, dit keer rolt de Gentse r (“Zijde gij op uw sterre gevallen?”) eruit als een liertje. Aimé Claeys mag ferm loos gaan als ersatz-Turk, Italiaan of gewoon zijn bekkentrekkende zelf. En vermoedelijk ligt er sinds kort geen enkele pan meer op de daken van de Sleepstraat. Die heeft de volledige, overwegend kleurrijke cast er grandioos afgespeeld.