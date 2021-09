Zomermode 2022 volgens Milaan: kort, bloot, jong en sexy

De Milanese vrouwenmodeweek voor de zomer van 2022 maakt definitief korte metten met de sobere lockdownmode van het afgelopen jaar. Het devies is kort, strak, bloot en supersexy.

Zeggen dat er reikhalzend naar werd uitgekeken zou een understatement zijn. Ze snákten ernaar, de mensen die in februari vorig jaar voor het laatst de Milanese modeweek bezochten, de week waarin de eerste Italiaanse coronadode viel en gevreesd werd dat daarmee ook het fenomeen fashion week naar de gallemieze zou gaan. Er werden grote, goede voornemens gemaakt: minder shows, minder overdaad, minder vliegbewegingen, minder poeha. Er kwamen manifesten, merken vielen om, anderen stortten zich op interieur. Ontwerpers presenteerden alleen online en toonden sobere, comfortabele collecties.

Maar mode zou mode niet zijn als alles bij het oude bleef. Begin dit jaar, bij de shows voor komende winter, doken dus de eerste glitters en pailletten op: het verlangen naar opsmuk en vertier bleek niet te onderdrukken. En afgelopen woensdag, toen de Milan Fashion Week voor de zomer van 2022 aanving, met voornamelijk analoge shows op het programma, waren pers, inkopers en influencers niet te houden. Alles leek als vanouds: toeterende auto’s op weg naar de showlocaties, roedels straatfotografen, hysterisch onpraktisch uitgedoste Instagrammers. Prietpraatjes vanachter mondmaskers die snel werden afgedaan. Oeverloos geluchtkus en geknuffel – alsof het 2019 was. Weg leken al die heilige voornemens, verdampt en vergeten.

Green pass

Eenmaal binnen bij de shows bleek het wel degelijk 2021: iedereen moest een green pass laten zien en je temperatuur werd gecontroleerd, en niemand die mopperde. De zitplaatsen waren anderhalve meter uit elkaar, terwijl de bezoekers vroeger als doperwten in een blik zaten. Aziatische pers en inkopers waren er niet. Een aantal grote namen en bekende titels ontbrak. Geen hoofdredacteurs van de Franse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse Vogue, bijvoorbeeld. De eerste drie omdat ze zijn vervangen door jongere, goedkopere content directors, de laatste omdat de titel helemaal is stopgezet.

Lila Grace Moss-Hack toont de nieuwe Versace-collectie voor lente/zomer 2022 op de modeweek in Milaan. Beeld Getty

Na de prietpraat volgde daarom het gefluister: wat Vogue-uitgever Condé Nast nog meer in petto zou hebben, qua bezuinigingen en baasjes eruit bonjouren. Dat de Duitse Vogue tegenwoordig zo op de Amerikaanse lijkt, omdat 60 procent van de inhoud moet worden overgenomen. Dat de nieuwe garde zo jong en onervaren is. Maar ook: dat het juist goed is dat sommige oude rotten afscheid namen, omdat ze maar in de jaren tachtig bleven hangen. Een en ander resulteerde in een fashion crowd die gemiddeld een stuk jonger is dan vóór de pandemie. Ook opvallend: waar de Milanese modeweek voorheen nogal wit was, waren er nu veel meer gasten, fotografen en modellen van kleur.

Extreem kort

Zelfs met de Parijse Fashion Week nog voor de boeg kon je op het einde van de Milan Fashion Week al klare lijnen bespeuren voor de zomer van 2022. Als er één aspect is dat de Italiaanse mode – al sinds de late middeleeuwen – kenmerkt, is het wel dat het lichaam centraal staat. Voor volgende zomer zijn niet alleen de contouren zichtbaar, maar ook de huid: de rokken zijn extreem kort en ruggen, tailles, armen en decolletés worden getoond.

Aan het lichaam worden korsetten en rijglijfjes gedragen, al dan niet los – of helemaal opengeknoopt. Veters, baleinen, bustiers, petieterige behaatjes: ze kwamen bij doorgaans wat ingetogener merken als Sportmax, Prada en Missoni voorbij. Bij het degelijke Tod’s waren alle rokken en jurken kort. Bij Dolce & Gabbana en Versace was het onversneden Italiaanse Rai Uno-seks wat de klok sloeg: loeistrak, nerveus kort en met torenhoge hakken en liesdiepe splitten. Bijzonder: bij Versace liep Madonna’s dochter Lourdes Leon mee.

Sportmax Beeld Sportmax

Prada (dat gelijktijdig in Milaan en Shanghai showde). Beeld Imaxtree

Madonna’s dochter Lourdes Leon voor Versace. Beeld Imaxtree

Disco

Of het een logisch vervolg is op het voorzichtige geglitter van deze winter, of een simpel gevolg van het feit dat iedere modegek de Netflix-serie Halston heeft gezien: het codewoord is disco. Ontwerper Kim Jones trapte de week af met een Fendi-collectie die rechtstreeks uit de garderobes van Donna Summer en Bianca Jagger leek te komen. Donatella Versace maakte het letterlijk en figuurlijk kakelbont met metallics in zuurtjeskleuren. Dolce & Gabbana haalden alle mogelijke pailletten, franjes, panterprints en metallic leggings uit de kast en de oude maestro Giorgio Armani liet voor zijn Emporio-show wat glitter uit de vroege jaren tachtig zien.

Fendi Beeld Imaxtree

Dolce & Gabbana Beeld Dolce & Gabbana

Emporio Armani Beeld Imaxtree

Samenwerkingen

Sinds Miuccia Prada en Raf Simons anderhalf jaar geleden hun creatieve fusie aankondigden en Gucci en Balenciaga vorig seizoen de krachten (en logo’s) bundelden, zijn samenwerkingen tussen merken helemaal hip. Het van origine Duitse Boss wil van zijn zakelijke imago af en maakte een collectie samen met het Amerikaanse sportmerk Russell Athletic. Het resulteerde in een mix van klassiek en sportief, getoond in een energieke show in een honkbalstadion, compleet met fanfare, cheerleaders en wereldberoemde TikTokkers – tussen de modellen en op de tribune. Het Italiaanse sportmerk Fila ging een samenwerking aan met het Franse modelabel Y Project. Zondag verrasten Fendi en Versace met een gezamenlijke ‘Fendace’-show, waarin Kim Jones zijn visie toonde op Versace en Donatella Versace dolenthousiast aan de slag ging met Fendi’s erfenis en logo. Het plezier is weer helemaal terug in de mode.